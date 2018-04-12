Machete сыграет сольный романтический концерт в Киеве
Поклонники Machete давно ждали концерт музыкантов. И вот, Machete выступит с большим сольным концертом в Caribbean Club Concert Hall. Концерт состоится 21 апреля.
Читайте также: «Картка»: український гурт NRavitsa Planet презентує кумедну пісню про гроші
Это проект для людей, которые открыты для мира и живут чувствами. 21 апреля в Caribbean Club Concert Hall выступит Machete, сольный проект Моше Пинхаса (Tokio).
Этот коллектив считают одним из самых громких музыкальных дебютов последних лет. Настоящим прорывом Machete стало романтичное видео на песню «Нежность», от которого были в восторге все, особенно – девушки. 22 миллиона просмотров – тому яркое подтверждение. Затем был клип «Не расставайтесь» и премия Europe Music Awards.
Читайте также: Премьера клипа Pianoбой: Дмитрий Шуров презентовал «Все що тебе не вбиває»
Каждая песня Machete – маленькое кино. На концертах музыканты сплетают воедино музыку и визуальные технологии – и зрители не только слышат, но и видят музыку Machete.
Моше рассказывает:
Наша музыка ориентирована на людей, которые пытаются что-то изменить в этой жизни и почувствовать, где Истина.
Приходите насладиться ею и увидеть самый настоящий кино-музыкальный концерт 21 апреля в Caribbean Club Concert Hall.
Напомним, что Мария Яремчук & DSIDE BAND презентовали песню «Дай любов». Мария Яремчук удивила коллаборацией с танцевальным бойз бэндом DSIDE BAND.
Полная версия правил