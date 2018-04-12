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Machete сыграет сольный романтический концерт в Киеве

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Machete выступит с большим сольным концертом в Caribbean Club.
Machete даст концерт в Киеве
Machete даст концерт в Киеве
пресс-служба

Поклонники Machete давно ждали концерт музыкантов. И вот, Machete выступит с большим сольным концертом в Caribbean Club Concert Hall. Концерт состоится 21 апреля.

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Это проект для людей, которые открыты для мира и живут чувствами. 21 апреля в Caribbean Club Concert Hall выступит Machete, сольный проект Моше Пинхаса (Tokio).

 

Machete фото
Machete фото
пресс-служба

 

Этот коллектив считают одним из самых громких музыкальных дебютов последних лет. Настоящим прорывом Machete стало романтичное видео на песню «Нежность», от которого были в восторге все, особенно – девушки. 22 миллиона просмотров – тому яркое подтверждение. Затем был клип «Не расставайтесь» и премия Europe Music Awards.

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Каждая песня Machete – маленькое кино. На концертах музыканты сплетают воедино музыку и визуальные технологии – и зрители не только слышат, но и видят музыку Machete.

 

Фото Machete
Фото Machete
пресс-служба

 

Моше рассказывает:

Наша музыка ориентирована на людей, которые пытаются что-то изменить в этой жизни и почувствовать, где Истина.

 

Певец Machete фото
Певец Machete фото
пресс-служба

 

Приходите насладиться ею и увидеть самый настоящий кино-музыкальный концерт 21 апреля в Caribbean Club Concert Hall.

Напомним, что Мария Яремчук & DSIDE BAND презентовали песню «Дай любов». Мария Яремчук удивила коллаборацией с танцевальным бойз бэндом DSIDE BAND.

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Теги: Machete, концерт в Киеве, концерт, сольный концерт, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  12.04.2018, 17:52
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pусский
Чурка сраный, он не мачете, а перочинный ножик! Я перданул ему в еблище, гы-гы-гы!
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