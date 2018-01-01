Александр Скичко показал 94-летнюю бабушку

Александр Скичко сделал трогательный пост в честь бабушки.

Телеведущий Александр Скичко не так давно женился и часто делится с поклонниками фото с женой и дочерью, публикует снимки с отдыха, но фото с другими членами семьи – редкость.

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А на днях Скичко на своей странице в Instagram сделал трогательный пост в честь своей бабушки, которой уже 94 года. Телеведущий отметил, что гордится своей бабушкой и она – одна из его любимых женщин:

Моей бабушке - 94! Именно с ней у меня связано огромное количество приятных воспоминаний из детства! С каждым годом я понимаю все больше и больше, какая она большая умница! Одна из моих самых любимых женщин!

Александр Скичко с бабушкой фото instagram.com/aleksandrskichko

Отметим, многие подписчики написали в комментариях, что Александр Скичко очень похож на свою бабушку.

Напомним, Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь. Фото смотрите по ссылке.