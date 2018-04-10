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Как выглядит Джамала после родов: фото без макияжа

Комментариев: 3
Джамала похудела после родов и не собирается засиживаться в декрете.
Джамала после родов - фото без макияжа
Джамала после родов - фото без макияжа
instagram.com/jamalajaaa

Недавно певица Джамала родила своему супругу Бекиру Сулейманову первенца – сына Эмира-Рахмана. После родов не прошло и двух недель, но артистка, видимо, быстро приходит в форму.

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А на днях Джамала поделилась фото, на котором позирует без макияжа, а на заднем плане можно разглядеть ее малыша:

Джамала фото
Джамала фото
instagram.com/jamalajaaa

К снимку Джамала добавила трогательную подпись. Есть предположения, что это слова из будущей песни певицы:

Я научусь с тобою не спать, зачем мне это, когда способна улетать в любовь и лето.

Отметим, еще будучи беременной, певица сообщала, что не будет засиживаться в декрете и максимально быстро вернется к съемкам.

Напомним, Ольга Фреймут показала всю свою семью. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: Джамала, украинская певица, без макияжа, декрет, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.04.2018, 11:51
Оценка:  +4
гость
Татарва ибаная!
Cetos    10.04.2018, 11:31
Оценка:  +4
Cetos
Скажите, зачем всем знать, что кто-то, где-то родил???
Она что, всем доступна и каждый желающий может ею воспользоваться?
А смысл новости наверное том, что она родила и временно недоступна.
Но вот, через месячиско-другой, все войдет в норму и всем желающим отказа не будет?
Тать    10.04.2018, 11:20
Оценка:  +4
Тать
Кончита побрилось ?
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