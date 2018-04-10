Как выглядит Джамала после родов: фото без макияжа
Джамала похудела после родов и не собирается засиживаться в декрете.
Недавно певица Джамала родила своему супругу Бекиру Сулейманову первенца – сына Эмира-Рахмана. После родов не прошло и двух недель, но артистка, видимо, быстро приходит в форму.
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А на днях Джамала поделилась фото, на котором позирует без макияжа, а на заднем плане можно разглядеть ее малыша:
К снимку Джамала добавила трогательную подпись. Есть предположения, что это слова из будущей песни певицы:
Я научусь с тобою не спать, зачем мне это, когда способна улетать в любовь и лето.
Отметим, еще будучи беременной, певица сообщала, что не будет засиживаться в декрете и максимально быстро вернется к съемкам.
Напомним, Ольга Фреймут показала всю свою семью. Фото смотрите по ссылке.
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Она что, всем доступна и каждый желающий может ею воспользоваться?
А смысл новости наверное том, что она родила и временно недоступна.
Но вот, через месячиско-другой, все войдет в норму и всем желающим отказа не будет?