Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь

Светлана Лобода поздравила свою дочь с днем рождения.

Певица Светлана Лобода беременна вторым ребенком. Но артистка уже воспитывает 7-летнюю дочь Еву от предыдущего брака, снимками с которой делится довольно редко.

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Но на днях Еве исполнилось 7 лет, и ее звездная мама на своей странице в Instagram трогательно поздравила дочь с днем ее рождения, отметив, что они настоящие подруги:

Эта маленькая девочка стала мне большим другом. Как мама я учу её быть доброй и отзывчивой, любить ближнего и уметь сострадать, отдавать последнее тем, кто нуждается... и помнить, что Бог даёт нам крылья для того, чтобы взлететь и корни, для того, чтобы знать куда возвращаться... с Днём Твоего Рождения, моя любимая девочка. Пусть ангелы хранят тебя.

Светлана Лобода с дочерью фото instagram.com/lobodaofficial/

Отметим, поклонники Светланы Лободы присоединились к поздравлениям Евы, оставив лестные комментарии в адрес певицы и ее дочери.

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