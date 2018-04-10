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Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь

Комментариев: 1
Светлана Лобода поздравила свою дочь с днем рождения.
Светлана Лобода поздравила дочь (фото)
Светлана Лобода поздравила дочь (фото)
instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода беременна вторым ребенком. Но артистка уже воспитывает 7-летнюю дочь Еву от предыдущего брака, снимками с которой делится довольно редко.

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Но на днях Еве исполнилось 7 лет, и ее звездная мама на своей странице в Instagram трогательно поздравила дочь с днем ее рождения, отметив, что они настоящие подруги:

Эта маленькая девочка стала мне большим другом. Как мама я учу её быть доброй и отзывчивой, любить ближнего и уметь сострадать, отдавать последнее тем, кто нуждается... и помнить, что Бог даёт нам крылья для того, чтобы взлететь и корни, для того, чтобы знать куда возвращаться... с Днём Твоего Рождения, моя любимая девочка. Пусть ангелы хранят тебя.

Светлана Лобода с дочерью фото
Светлана Лобода с дочерью фото
instagram.com/lobodaofficial/

Отметим, поклонники Светланы Лободы присоединились к поздравлениям Евы, оставив лестные комментарии в адрес певицы и ее дочери.

Напомним, Джей Зи рассказал об отношениях с Бейонсе после измены. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Светлана Лобода, LOBODA, дочь, день рождения, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.04.2018, 12:08
Оценка:  0
pусский
Хочу тайно проникнуть в её пиздy и насрать там!
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