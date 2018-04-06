Лилия Ребрик сообщила, когда родит
Ведущая Лилия Ребрик беременна. До этого момента артистка уже рассказала, что скоро станет мамой.
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А теперь Ребрик сообщила маленькую, но важную подробность. Лилия Ребрик с супругом ждет еще одну дочь.
Лилия Ребрик даже сообщила, что в ближайшие пару дней родит. Поэтому уже уходит в декрет:
С легкой, но приятной грустью, на несколько недель я оставляю «Ранок з Україною»)). Имею важную причину, ну вы понимаете ...))) А вернусь к вам мамой уже ДВОИХ дочерей))
Повертаюсь після ефіру в гримерку - а там сюрприз від мого партнера @german_greg_tv - ось така краса🌸🌸🌸!!! Дякую! Так приємно). З легким, але приємним сумом, на кілька тижнів я залишаю «Ранок з Україною»)). Маю поважну причину😉😉😉, ну ви розумієте...))) А повернуся до вас мамою вже ДВОХ донечок)). І щоб Гриша @german_greg_tv не сумував - я запросила своїх ЗІРКОВИХ друзів підмінити мене. Тож, чекайте на мега-зірок української сцени у студії @ranok_ua . А я обіцяю бути із вами на зв’язку!😉 #декрет #вочікуванні
Напомним, что ведущий Григорий Решетник поделился архивным фото с сыном. Решетник поделился трогательным семейным фото.
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