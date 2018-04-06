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Григорий Решетник поделился редким кадром с сыном

Комментариев: 2
Григорий Решетник опубликовал трогательное семейное фото.
Григорий Решетник с сыном фото
Григорий Решетник с сыном фото
instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник, ведущий шоу «Холостяк», не скрывает свою семью. Активно публикует фото с отдыха, на которых есть его дети и супруга.

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Хотя совсем недавно Григорий Решетник показал лицо своего младшего сына.  Артист скрывал от публики лицо Дмитрия. А теперь он не только показал, как сейчас выглядит его младший сын, он и поделился в Instagram семейным снимком, на котором он совсем маленький.

 

Григорий Решетник с семьей фото
Григорий Решетник с семьей фото
instagram.com/grisha_reshetnik

На снимке Григорий Решетник, его сын Дмитий и жена Кристина:

Димуля, сыночек, ты же вчера только родился, а сегодня тебе уже 10 месяцев. Ты наш богатырский красавчик. Любим тебя.

Отметим, у Григория Решетник двое детей: сын Дмитрий и старший сын Иван.

Напомним, что Егор Крутоголов поделился спортивными достижениями сына. Егор Крутоголов поделился редкими снимками со своим 7-ним сыном. Подробности по ссылке.

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Теги: Григорий Решетник, Григорий Решетник сын, семья, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Тан  (аноним)  06.04.2018, 10:11
Оценка:  0
Тан
Я первый на отсос!!!!!!
русский  (аноним)  06.04.2018, 10:11
Оценка:  0
русский
Вот я бы с соснул этому Грише, бля!
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