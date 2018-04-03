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Звезда сериала «Сплетница» изменилась до неузнаваемости

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Актриса Лейтон Мистер решила кардинально сменить образ.
Лейтон Мистер сменила имидж (фото)
Лейтон Мистер сменила имидж (фото)
gettyimages.com

Знаменитая актриса Лейтон Мистер, известная по сериалу «Сплетница», сильно изменилась. Мистер решила кардинально сменить имидж.

Актриса сильно изменилась. Об этом заявили ее подписчики.

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Фото с новой прической Лейтон Мистер опубликовала на своей странице в Instagram. На фото видно, что Мистер перекрасилась в блондинку.

Лейтон Мистер действительно довольно сложно узнать. Но многим понравились изменения в актрисе. Некоторые предположили, что на такие изменения она согласилась из-за новой роли.

Напомним, что OLEYNIK познакомил поклонников со своей семьей. В своем втором влоге поделился подробностями своей поездки в Милан и познакомил со своей семьей. Подробности по ссылке.

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Теги: Лейтон Мистер, смена имиджа, смена имиджа звезд, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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