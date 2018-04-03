Настя Каменских показала пышные формы в купальнике

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в теплых краях, порадовала поклонников горячим снимком.

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На фото, которое певица опубликовала на личной страничке в соцсети, она позирует в модном купальнике, который выгодно подчеркивает ее пышные формы. Следом Настя Каменских опубликовала еще несколько снимков, на которых продемонстрировала свою соблазнительную "пятую точку".

Отметим, что до сих пор неизвестно, в какой стране отдыхает Каменских, так как звезда предпочла не включать геолокацию в своих постах в соцсети.

Напомним также, что ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась новым имиджем. Подробности по ссылке.