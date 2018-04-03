Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских показала пышные формы в купальнике

Комментариев: 3
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в теплых краях, порадовала поклонников горячим снимком.
Настя Каменских - фото в купальнике
Настя Каменских - фото в купальнике
instagram.com/kamenskux/

Читайте также: Хит весны: NK (Настя Каменских) представляет новый сингл «Дай мне»

На фото, которое певица опубликовала на личной страничке в соцсети, она позирует в модном купальнике, который выгодно подчеркивает ее пышные формы. Следом Настя Каменских опубликовала еще несколько снимков, на которых продемонстрировала свою соблазнительную "пятую точку".

Отметим, что до сих пор неизвестно, в какой стране отдыхает Каменских, так как звезда предпочла не включать геолокацию в своих постах в соцсети.

Напомним также, что ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась новым имиджем. Подробности по ссылке.

Поделись:
Теги: настя каменских, настя каменских 2018, настя каменских в купальнике, настя каменских фото в купальнике, настя каменских инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Колян  (аноним)  03.04.2018, 18:09
Оценка:  0
Колян
она хочет меня
pусский  (аноним)  03.04.2018, 17:50
Оценка:  0
pусский
Покажу ей свой пышный х у й,и сука обоссытся!
гость  (аноним)  03.04.2018, 17:39
Оценка:  0
гость
такое
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь