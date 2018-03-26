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Настя Каменских похвасталась новым имиджем

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Настя Каменских в восторге от своих ровных волос.
Настя Каменских похвасталась новым имиджем
Настя Каменских похвасталась новым имиджем
instagram.com/kamenskux

Известная певица Настя Каменских решила обновить свой образ и похвасталась им перед поклонниками.

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На личной страничке в Instagram артистка опубликовала пикантное видео, где она запечатлена в одном лишь полотенце, при этом Настя акцентирует внимание на своих идеально ровных волосах, поглаживая их. Новый ролик Настя подписала так:

Так непривычно с такими волосами, но мне так нравится, а вы что скажете?

Отметим, не всем поклонникам Каменских пришлись по душе такие перемены в образе артистки. Некоторые отметили, что в кудрявой прическе звезды была изюминка, однако нашлись и те, которые были в восторге от нового образа.

Напомним,  Маша Ефросинина отправилась отдыхать с мужем в Италию. Фото смотрите по ссылке.

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