Хит весны: NK (Настя Каменских) представляет новый сингл «Дай мне»

Весна – время обновлений, поэтому пора обновить и свой плейлист новым треком от NK. .

После громкого сольного старта Настя Каменских не заставила долго ждать очередной хит: NK представила новый сингл под названием «Дай мне». Лирик-видео к композиции можно посмотреть на официальном YouTube-канале певицы.

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Настя всегда следует мировым тенденциям и задает их у нас. Исключением не стала и новая песня. В композиции присутствует легкий мотив 90-х в современном звучании.

Песня «Дай мне» в сопровождении зажигательных танцевальных битов задаст правильный весенний ритм слушателям и намекнет, как важно порой дать друг другу второй шанс.

Настя Каменских прокомментировала:

Иногда из-за гордости мы сами портим отношения, не даем друг другу объясниться и ставим точку там, где место многоточию. Каждый из нас заслуживает на второй шанс, имеет право объясниться и быть услышанным. Ведь, начав все с чистого листа, можно создать новую прекрасную историю любви. Сделайте первый шаг, дайте second chance своему будущему.

Отметим, что съемки клипа на песню «Дай мне» уже состоялись, его премьера запланирована на конец марта. NK знает, что поклонники с нетерпением ждут ее новый образ, поэтому приоткрывает занавес, и несколько новых образов певицы можно увидеть в лирик-видео.

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Напомним, 2 ноября в рамках собственного сольного проекта NK состоялась премьера сингла и клипа #этомояночь. Старт сольной карьеры Насти Каменских стал топовой и самой обсуждаемой новостью шоу-бизнеса, подтверждением чему стали награды «Ньюзмейкер года» и т.д. Кроме того, всего за пару месяцев певица украсила более 5 обложек глянцевых журналов, а клип на сингл #этомояночь собрал более 10 миллионов просмотров на YouTube-канале NKofficial.

Посмотреть лирик-видео можно здесь:

Напомним также, что украинская певица Наталья Мирная выступила против насилия в семье новой песней «Сильною буду». Подробности и песня по ссылке.