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Премьера: Мария Яремчук презентует песню "Назавжди"

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«Назавжди»: Мария Яремчук презентует песню о силе женских чар и бескомпромиссной любви.
Мария Яремчук презентует песню Назавжди (видео)
Мария Яремчук презентует песню Назавжди (видео)
пресс-служба

В свой день рождения Мария Яремчук делает подарок поклонникам и презентует новый трек «Назавжди».

Свою новую работу исполнительница характеризует:

Это песня о силе женских чар и бескомпромиссной любви. Если любишь, то на все сто.

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В основе композиции заложен глубокий символизм и скрытый смысл. Мария подчеркивает, что главный принцип ее творчества - создавать музыку не ориентируясь на каноны, форматы и правила.

Певица отмечает:

Творчість - назавжди.

Трек создан в жанре альтернативного R&B в сочетании с нежным соул вокалом.

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В ближайших планах Марии – съемки видео на новую композицию. Вместе с артисткой над клипом будет работать молодая креативная команда. В роли продюсера видеоработы выступит сама Мария Яремчук.

А пока можно прослушать здесь:

Напомним также, что стало известно, кто продюсирует группу KAZKA. Подробности по ссылке.

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Теги: мария яремчук, украинская певица, новая песня, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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