Премьера: Мария Яремчук презентует песню "Назавжди"

«Назавжди»: Мария Яремчук презентует песню о силе женских чар и бескомпромиссной любви.

В свой день рождения Мария Яремчук делает подарок поклонникам и презентует новый трек «Назавжди».

Свою новую работу исполнительница характеризует:

Это песня о силе женских чар и бескомпромиссной любви. Если любишь, то на все сто.

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В основе композиции заложен глубокий символизм и скрытый смысл. Мария подчеркивает, что главный принцип ее творчества - создавать музыку не ориентируясь на каноны, форматы и правила.

Певица отмечает:

Творчість - назавжди.

Трек создан в жанре альтернативного R&B в сочетании с нежным соул вокалом.

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В ближайших планах Марии – съемки видео на новую композицию. Вместе с артисткой над клипом будет работать молодая креативная команда. В роли продюсера видеоработы выступит сама Мария Яремчук.

А пока можно прослушать здесь:

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