Премьера: Мария Яремчук презентует песню "Назавжди"
В свой день рождения Мария Яремчук делает подарок поклонникам и презентует новый трек «Назавжди».
Свою новую работу исполнительница характеризует:
Это песня о силе женских чар и бескомпромиссной любви. Если любишь, то на все сто.
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В основе композиции заложен глубокий символизм и скрытый смысл. Мария подчеркивает, что главный принцип ее творчества - создавать музыку не ориентируясь на каноны, форматы и правила.
Певица отмечает:
Творчість - назавжди.
Трек создан в жанре альтернативного R&B в сочетании с нежным соул вокалом.
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В ближайших планах Марии – съемки видео на новую композицию. Вместе с артисткой над клипом будет работать молодая креативная команда. В роли продюсера видеоработы выступит сама Мария Яремчук.
А пока можно прослушать здесь:
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