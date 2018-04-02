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Молодая украинская певица похвасталась стальным прессом

Комментариев: 2
Украинская певица и экс-солистка группы "Пара нормальных" Анна Добрыднева порадовала поклонников свежим снимком.
Анна Добрыднева показала пресс (фото)
Анна Добрыднева показала пресс (фото)
instagram.com/anna_dobrydneva/

На фото, которое Анна опубликовала в соцсети, она запечатлена вместе с Дмитрием Монатиком. Внимание поклонников привлек рельефный пресс певицы, который она подчеркнула стильным нарядом.

Анна Добрыднева и MONATIK фото
Анна Добрыднева и MONATIK фото
instagram.com/anna_dobrydneva/

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Не всем поклонникам Добрыдневой понравилась ее физическая форма, и они назвали рельефный пресс звезды "перебором".

Напомним также, что украинец создал обложку для нового альбома Элтона Джона. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.04.2018, 19:06
Оценка:  0
гость
От стероидов у ней хер давно вырос, они и есть ПараНормальные.
Alexandr    02.04.2018, 17:49
Оценка:  0
Alexandr
Вы хотите иметь постель с мускулистым, твердым качком? Или хотите мягкую, теплую, с гладкой кожей, женщину?
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