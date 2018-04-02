Молодая украинская певица похвасталась стальным прессом

Украинская певица и экс-солистка группы "Пара нормальных" Анна Добрыднева порадовала поклонников свежим снимком.

На фото, которое Анна опубликовала в соцсети, она запечатлена вместе с Дмитрием Монатиком. Внимание поклонников привлек рельефный пресс певицы, который она подчеркнула стильным нарядом.

Анна Добрыднева и MONATIK фото instagram.com/anna_dobrydneva/

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Не всем поклонникам Добрыдневой понравилась ее физическая форма, и они назвали рельефный пресс звезды "перебором".

Напомним также, что украинец создал обложку для нового альбома Элтона Джона. Подробности по ссылке.