Украинец создал обложку для нового альбома Элтона Джона

Релиз альбома «Revamp» запланирован на 6 апреля 2018 года.

Украинец Василий Колотуша создал иллюстрации для обложки и наполнения нового альбома Элтона Джона «Revamp». Ранее 27-летний художник из Черкасс сотрудничал с такими зарубежными исполнителями, как Future Generations и Y&V, Prince 85, Jailo.

Обложка нового альбома Элтона Джона «Revamp»

Василий Колотуша работает в так называемом стиле «неон» с 2014 года. Художник рассказал, что идеи для создания работ принадлежали студии, обратившейся к нему, и самому Элтону Джону, передает издание DTF Magazine.

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На меня вышли из британской Studio Fury — они раньше уже работали с Universal Music (выпускающий лейбл Элтона Джона) — и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнения диска, мерча и так далее. В итоге было создано семь иллюстраций, одну из которых можно увидеть на обложке, а остальные находятся внутри, – поделился художник.

Альбом «Revamp» будет состоять из лучших хитов Элтона Джона в исполнении известных музыкантов: Майли Сайрус, Сэма Смита, Эда Ширана, Пинк, Coldplay, Леди Гаги, Logic, Florence + The Machine, The Killers и других.

Релиз альбома запланирован на 6 апреля этого года.

Ранее украинская певица Наталья Мирная встретила настоящую весну презентацией нового альбома в стиле new-folk "Місяць уповні". Послушать его можно здесь.