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Украинская певица встретит настоящую весну новым альбомом

Комментариев: 2
Украинская певица Наталья Мирная встречает настоящую весну презентацией нового альбома в стиле new folk. "Місяць уповні" - такое название новой работы артистки.
Наталья Мирная - новый альбом певицы (видео)
Наталья Мирная - новый альбом певицы (видео)
пресс-служба артиста

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Композиции создавались в течение нескольких лет в рамках программы "Фольк-music" на телеканале "UA: Перший". Над каждой композицией Наталья Мирная работала самостоятельно, давая новую жизнь старым народным песням. В ЕР вошло 6 треков, но именно под мелодичную "Веснянка" по-настоящему заиграет весеннее настроение.

Артистка прокомментировала:

Я хотела донести свое виденье народного творчества и сделать украинскую музыку подальше от, уже привычных, шаблонов звучания.

Отметим, что Наталья не впервые делает творческие эксперименты и создает альтернативную музыку, в непривычном для Украины, стиле.

Послушать альбом можно здесь:

Напомним также, что певица Мишель Андраде снялась в сериале. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.03.2018, 15:52
Оценка:  0
гость
ты кто??
pусский  (аноним)  30.03.2018, 15:21
Оценка:  0
pусский
Пукну ей под нос, чтобы весну почуяла, гы-гы-гы!
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