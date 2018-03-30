Украинская певица встретит настоящую весну новым альбомом

Украинская певица Наталья Мирная встречает настоящую весну презентацией нового альбома в стиле new folk. "Місяць уповні" - такое название новой работы артистки.

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Композиции создавались в течение нескольких лет в рамках программы "Фольк-music" на телеканале "UA: Перший". Над каждой композицией Наталья Мирная работала самостоятельно, давая новую жизнь старым народным песням. В ЕР вошло 6 треков, но именно под мелодичную "Веснянка" по-настоящему заиграет весеннее настроение.

Артистка прокомментировала:

Я хотела донести свое виденье народного творчества и сделать украинскую музыку подальше от, уже привычных, шаблонов звучания.

Отметим, что Наталья не впервые делает творческие эксперименты и создает альтернативную музыку, в непривычном для Украины, стиле.

Послушать альбом можно здесь:

Напомним также, что певица Мишель Андраде снялась в сериале. Подробности по ссылке.