Украинская певица встретит настоящую весну новым альбомом
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Композиции создавались в течение нескольких лет в рамках программы "Фольк-music" на телеканале "UA: Перший". Над каждой композицией Наталья Мирная работала самостоятельно, давая новую жизнь старым народным песням. В ЕР вошло 6 треков, но именно под мелодичную "Веснянка" по-настоящему заиграет весеннее настроение.
Артистка прокомментировала:
Я хотела донести свое виденье народного творчества и сделать украинскую музыку подальше от, уже привычных, шаблонов звучания.
Отметим, что Наталья не впервые делает творческие эксперименты и создает альтернативную музыку, в непривычном для Украины, стиле.
Послушать альбом можно здесь:
Напомним также, что певица Мишель Андраде снялась в сериале. Подробности по ссылке.
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