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Владимир Дантес удивил детским снимком

Комментариев: 2
Известный украинский певец Владимир Дантес поделился с поклонниками ретро-снимком.
Владимир Дантес - детское фото
Владимир Дантес - детское фото
instagram.com/vladimirdantes/

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На фото, которое Владимир опубликовал на личной страничке в соцсети, пользователи Сети с трудом смогли узнать своего кумира. Снимок был сделан еще в школьные годы артиста.

Владимир Дантес в детстве фото
Владимир Дантес в детстве фото
instagram.com/vladimirdantes/

Владимир Дантес подписал кадр так:

Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили.

Напомним также, что Настя Каменских похвасталась новым имиджем. Подробности по ссылке.

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Теги: владимир дантес, владимир дантес фото, владимир дантес детские фото, владимир дантес инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  29.03.2018, 19:31
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, на говно похожа!
гость  (аноним)  29.03.2018, 18:32
Оценка:  0
гость
Ну и рожа
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