Владимир Дантес удивил детским снимком

Известный украинский певец Владимир Дантес поделился с поклонниками ретро-снимком.

Читайте также: Оля Цибульская похвасталась новым стильным образом

На фото, которое Владимир опубликовал на личной страничке в соцсети, пользователи Сети с трудом смогли узнать своего кумира. Снимок был сделан еще в школьные годы артиста.

Владимир Дантес в детстве фото instagram.com/vladimirdantes/

Владимир Дантес подписал кадр так:

Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили.

Напомним также, что Настя Каменских похвасталась новым имиджем. Подробности по ссылке.