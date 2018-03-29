Владимир Дантес удивил детским снимком
Известный украинский певец Владимир Дантес поделился с поклонниками ретро-снимком.
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На фото, которое Владимир опубликовал на личной страничке в соцсети, пользователи Сети с трудом смогли узнать своего кумира. Снимок был сделан еще в школьные годы артиста.
Владимир Дантес подписал кадр так:
Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили.
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