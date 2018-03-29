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Оля Цибульская похвасталась новым стильным образом

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Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась с поклонниками свежим снимком.
Оля Цибульская - новый образ (фото)
Оля Цибульская - новый образ (фото)
instagram.com/cybulskaya/

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На фото, которое Цибульская опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена в нежном платье с глубоким декольте. Отметим, что такой образ лишь подчеркнул тонкую талию и пышный бюст певицы.

Оля Цибульская подписала кадр так:

Мої очі для тебе тепер, моє тіло для твого тіла.

Оля Цибульская фото
Оля Цибульская фото
instagram.com/cybulskaya/

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о призыве Оли Цибульской на пограничную службу. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.03.2018, 15:50
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"Украинская телеведущая и певица" - Где её показывают и что она поёт?
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