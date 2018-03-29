Оля Цибульская похвасталась новым стильным образом

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась с поклонниками свежим снимком.

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На фото, которое Цибульская опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена в нежном платье с глубоким декольте. Отметим, что такой образ лишь подчеркнул тонкую талию и пышный бюст певицы.

Оля Цибульская подписала кадр так:

Мої очі для тебе тепер, моє тіло для твого тіла.

Оля Цибульская фото instagram.com/cybulskaya/

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о призыве Оли Цибульской на пограничную службу. Подробности по ссылке.