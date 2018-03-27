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Руслана показала дом, в котором живет

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Певица Руслана рассказала, что живет в доме будущего.
Руслана показала свой дом на камеру (фото)
Руслана показала свой дом на камеру (фото)
facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Певица Руслана спокойно говорит о своей личной жизни, делится подробностями относительно своей карьеры. А днями решила еще и показать свой дом.

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Руслана опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых запечатлен ее дом. Как выяснилось, это не просто дом.

Во-первых, Руслана считает это своим домом будущего, в котором она не только живет, но и работает:

Мы с Сашей показывали свой энергетически независимый дом и студию, построенный на энергии солнца и ветра. Это дом будущего. "Музыку нужно создавать на чистой неисчерпаемой энергии", -  именно такой призыв я сделаю в этом году в Лиссабоне во время Евровидения в Португалии!

Отметим, Руслана с супругом живут под Киевом.

Напомним, что Миша Романова призналась, что у нее появился возлюбленный. Также Миша Романова прокомментировала разговоры о ее уходе из группы ВИА Гра.

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Теги: Руслана, руслана лыжичко 2018, соцсети, фейсбук, пост, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.03.2018, 10:59
Оценка:  0
pусский
Я дико пёрну и этот дом развалится наxyй, бля!
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