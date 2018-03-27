Руслана показала дом, в котором живет

Певица Руслана рассказала, что живет в доме будущего.

Певица Руслана спокойно говорит о своей личной жизни, делится подробностями относительно своей карьеры. А днями решила еще и показать свой дом.

Читайте также: Яхты, море и танцы: украинский певец Kishe представил новый клип

Руслана опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых запечатлен ее дом. Как выяснилось, это не просто дом.

Во-первых, Руслана считает это своим домом будущего, в котором она не только живет, но и работает:

Мы с Сашей показывали свой энергетически независимый дом и студию, построенный на энергии солнца и ветра. Это дом будущего. "Музыку нужно создавать на чистой неисчерпаемой энергии", - именно такой призыв я сделаю в этом году в Лиссабоне во время Евровидения в Португалии!

Отметим, Руслана с супругом живут под Киевом.

Напомним, что Миша Романова призналась, что у нее появился возлюбленный. Также Миша Романова прокомментировала разговоры о ее уходе из группы ВИА Гра.