Привет из Белого дома: Мелания Трамп поделилась фото с мужем

Мелания Трамп развеяла слухи о разводе с супругом Дональдом.

Не так давно в прессе в очередной раз появилась информация о возможном разводе Дональда и Мелании Трамп. Но эти слухи развеял сначала Президент США Дональд Трамп, отметив, что без ума от своей супруги, а затем и его Первая леди.

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На днях Мелания Трамп на своей странице в Twitter опубликовала семейный снимок со своим мужем из Белого дома. На фото супруги счастливы и смеются.

Привет из Белого дома.

Мелания и Дональд Трамп фото twitter.com/flotus

По всей видимости, Дональд и Мелания Трамп не собираются разводиться и всячески демонстрируют публике свои теплые семейные отношения.

Напомним, Миша Романова призналась, что у нее появился возлюбленный. Подробности узнайте по ссылке.