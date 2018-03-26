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Привет из Белого дома: Мелания Трамп поделилась фото с мужем

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Мелания Трамп развеяла слухи о разводе с супругом Дональдом.
Новое фото Мелании и Дональда Трамп
Новое фото Мелании и Дональда Трамп
gettyimages.com

Не так давно в прессе в очередной раз появилась информация о возможном разводе Дональда и Мелании Трамп. Но эти слухи развеял сначала Президент США Дональд Трамп, отметив, что без ума от своей супруги, а затем и его Первая леди.

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На днях Мелания Трамп на своей странице в Twitter опубликовала семейный снимок со своим мужем из Белого дома. На фото супруги счастливы и смеются.

Привет из Белого дома.

Мелания и Дональд Трамп фото
Мелания и Дональд Трамп фото
twitter.com/flotus

По всей видимости, Дональд и Мелания Трамп не собираются разводиться и всячески демонстрируют публике свои теплые семейные отношения.

Напомним, Миша Романова призналась, что у нее появился возлюбленный. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Трамп, Мелания Трамп, Дональд Трамп, президент США, первая леди США, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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    26.03.2018, 12:45
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