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Скромная леди: В сети обсуждают новый образ Бейонсе (фото)

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Американская певица поделилась снимками со свежей фотосессии в стильном наряде.
Новый образ Бейонсе
Новый образ Бейонсе
Instagram

Все знают Бейонсе как яркую звезду с экстравагантным стилем. Однако вчера американская певица поделилась в своем Instagram снимками в совершенно новом образе, который получил восторженные отзывы от поклонников. 

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На фото Бейонсе красуется в легком и скромном платье нюдового оттенка, нежность которого подчеркнута вышитыми птицами. Образ дополнен прозрачными туфлями, сумочкой и массивными украшениями. Певица сделала акцент на губах, выбрав темную помаду. Многие пользователи соцсети признались звезде в любви и отметили ее оригинальность в каждой фотосессии. 

Украинские артисты ничуть не уступают в нарядах западным коллегам. Вот, например, лучшие образы Тины Кароль в нашем материале.

 

 

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Теги: музыка, мода, Бейонсе
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