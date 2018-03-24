Скромная леди: В сети обсуждают новый образ Бейонсе (фото)

Американская певица поделилась снимками со свежей фотосессии в стильном наряде.

Все знают Бейонсе как яркую звезду с экстравагантным стилем. Однако вчера американская певица поделилась в своем Instagram снимками в совершенно новом образе, который получил восторженные отзывы от поклонников.

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На фото Бейонсе красуется в легком и скромном платье нюдового оттенка, нежность которого подчеркнута вышитыми птицами. Образ дополнен прозрачными туфлями, сумочкой и массивными украшениями. Певица сделала акцент на губах, выбрав темную помаду. Многие пользователи соцсети признались звезде в любви и отметили ее оригинальность в каждой фотосессии.

Украинские артисты ничуть не уступают в нарядах западным коллегам. Вот, например, лучшие образы Тины Кароль в нашем материале.