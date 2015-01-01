Американців X Ambassadors розігріватиме український поп-гурт On I Ona

31 березня в Києві вперше зіграють бруклінські інді-рокери X Ambassadors. Розігріватиме американців український поп-гурт On I Ona.

Дует On I Ona - це Олена Жигарева і Олексій Мартиненко, які заснували авторський проект у 2016, вже мають великий концертний досвід та кілька успішних відеокліпів.

Нагадаємо, X Ambassadors зіграють в Києві в рамках світового туру, який почали у лютому 2018.

Команда відома у всьому світі хітами:

-“Unsteady”

-“Renegades”

Та, звісно, активною соціальної позицією до людей з обмеженими можливостями.

Клавішник гурту Кейсі Харріс називає себе “голосом музикантів, які мають інвалідність”, сам Кейсі сліпий з народження.

Опублікований в 2015 дебютний альбом гурту “VHS” привів X Ambassadors на сцени найбільших світових музичних фестивалів від Lollapalooza до Bonnaroo. Пісня “Renegades” з цього альбому отримала статус платинової, а піснія “Unsteady” – двічі платинової.

Музику бруклінської четвірки можна буде почути 31 березня в клубі Atlas.

Концерт X Ambassadors афиша