Американців X Ambassadors розігріватиме український поп-гурт On I Ona
31 березня в Києві вперше зіграють бруклінські інді-рокери X Ambassadors. Розігріватиме американців український поп-гурт On I Ona.
Дует On I Ona - це Олена Жигарева і Олексій Мартиненко, які заснували авторський проект у 2016, вже мають великий концертний досвід та кілька успішних відеокліпів.
Нагадаємо, X Ambassadors зіграють в Києві в рамках світового туру, який почали у лютому 2018.
Команда відома у всьому світі хітами:
Команда відома у всьому світі хітами:
-“Unsteady”
-“Renegades”
Та, звісно, активною соціальної позицією до людей з обмеженими можливостями.
Клавішник гурту Кейсі Харріс називає себе “голосом музикантів, які мають інвалідність”, сам Кейсі сліпий з народження.
Опублікований в 2015 дебютний альбом гурту “VHS” привів X Ambassadors на сцени найбільших світових музичних фестивалів від Lollapalooza до Bonnaroo. Пісня “Renegades” з цього альбому отримала статус платинової, а піснія “Unsteady” – двічі платинової.
Музику бруклінської четвірки можна буде почути 31 березня в клубі Atlas.
Опублікований в 2015 дебютний альбом гурту “VHS” привів X Ambassadors на сцени найбільших світових музичних фестивалів від Lollapalooza до Bonnaroo. Пісня “Renegades” з цього альбому отримала статус платинової, а піснія “Unsteady” – двічі платинової.
Музику бруклінської четвірки можна буде почути 31 березня в клубі Atlas.
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