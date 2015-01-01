Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Американців X Ambassadors розігріватиме український поп-гурт On I Ona

Комментариев: 0
31 березня в Києві вперше зіграють бруклінські інді-рокери X Ambassadors. Розігріватиме американців український поп-гурт On I Ona.
Український поп-гурт On I Ona на розігріві у X Ambassadors (фото и видео)
Український поп-гурт On I Ona на розігріві у X Ambassadors (фото и видео)
Дует On I Ona - це Олена Жигарева і Олексій Мартиненко, які заснували авторський проект у 2016,  вже  мають великий  концертний досвід та кілька успішних відеокліпів.
Нагадаємо, X Ambassadors зіграють в Києві в рамках світового туру, який почали у лютому 2018.
Команда відома у всьому світі хітами:
-“Unsteady” 

-“Renegades” 

Та, звісно, активною соціальної позицією до людей з обмеженими можливостями.
Клавішник гурту Кейсі Харріс  називає себе  “голосом музикантів, які мають інвалідність”, сам Кейсі сліпий з народження.
Опублікований в  2015 дебютний альбом гурту  “VHS” привів X Ambassadors на сцени  найбільших світових музичних фестивалів від Lollapalooza до Bonnaroo. Пісня  “Renegades” з цього альбому отримала статус платинової, а піснія  “Unsteady” – двічі платинової.
Музику бруклінської четвірки можна буде почути 31 березня в клубі Atlas.
Концерт X Ambassadors афиша
Концерт X Ambassadors афиша
Нагадаємо також, що Леся Нікітюк розповіла про дружбу в українському шоу-бізнесі. Подробиці за посиланням.
Поделись:
Теги: on i ona, разогрев, американская группа, X Ambassadors
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь