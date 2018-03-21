Леся Никитюк рассказала о дружбе в украинском шоу-бизнесе

Капитан женской команды «Хто зверху?» рассказала о дружбе в украинском шоу-бизнесе.

Только представьте: в съемках осеннего сезона шоу «Хто зверху?» приняло участие 108 звездных игроков! 108! Спортсмены, актеры, певцы, ведущие, шоумены, юмористы... На съемочной площадке они команда, друзья. Но как обстоят дела, когда гаснут софиты? И вообще, есть ли место для дружбы в шоу-бизнесе? Об этом во время онлайн-конференции на сайте Нового канала рассказала капитан женской команды «Хто зверху?» Леся Никитюк.

– Конечно, дружба есть, – уверяет Леся. – И на площадке, и вне ее. До старта игры все очень сближаются, кто не был знаком – знакомятся, снимают общие «сторис», делают фото. А после 4-5 часов съемок игры заходят в гримерки уже проверенными в бою друзьями.

У активной и веселой Леси – масса друзей и приятелей. Певицу Таню Решетняк (TAYANNA) Никитюк очень поддерживала во время национального отбора на «Евровидение», к Виталию Козловскому ходила на день рождения. А Олег Винник, к примеру, специально для мамы Леси записал поздравление. Да такое, что все мамы страны обзавидуются. Но своим самым близким «звездным» другом девушка считает... Павла Зиброва!

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– В таком солидном возрасте Павло Николаевич нереально поддерживает дружеские отношения, – улыбается Леся. – Однажды утром прислал мне в мессенджер картинку – голую женщину. Я ему: «Павло Николаевич, что это такое?» А он: «Ой, Леся, она просто очень на тебя похожа!» В общем, приколист еще тот!

Кстати, если обычно на игровой площадке «Хто зверху?» царит дружественная атмосфера, то завтрашний выпуск шоу будет очень «поцелуйным» и даже романтичным! Так что не забудь включить Новый канал в четверг, 22 марта, в 19:00

Кстати, а Светлана Лобода рассказала об увлечениях дочери. К слову, сейчас LOBODA с дочерью улетела в США. Подробности читайте по ссылке.