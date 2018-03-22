Феномен украинского шоу-бизнеса KiRA MAZUR откроет новую себя

Украинская певица, автор и исполнитель песен «Я би», «Карі очі» - KiRA MAZUR предстанет перед поклонниками в новом образе и стиле.

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Певица, которая отличается не только самобытным имиджем, но и музыкальным контентом готовится к глобальным переменам. KiRA собирается принять участие в спортивном проекте, название которого пока держит в секрете, а также планирует выпуск экспериментальной для себя и Украины песни и клипа.

Украинская певица KiRA MAZUR фото пресс служба

Певица комментирует:

Я люблю перемены. Точнее, я без них не могу жить. Выход из зоны комфорта - это просто расширение ее. Меня даже иногда пугает тот факт, что я никак не могу успокоится, и постоянно хочу кардинальных изменений во всем. Нет, это не значит, что я непостоянная, это значит, что я неугомонная.

KiRA MAZUR ворвалась в шоу-бизнес с неординарной композицией «Карі очі» и клипом, где предстала в ярком и сказочном образе.

За этим последовало сотрудничество с популярным эпатажным дизайнером Алексеем Залевским, став музой его юбилейного показа на Ukranian Fasion Week, KiRA появилась в эксклюзивном авторском образе от бренда ZALEVSKIY привязанная к стене и подарила маэстро оригинальные версии песен «Mamba» и «Карі очі».

А лук певицы на красной дорожке премии Yuna! Кстати, образ также был разработан брендом ZALEVSKIY с целью привлечь внимание общественности к проблеме СПИДА.

KiRA MAZUR фото пресс служба

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Но не только красными дорожками и клипами KiRA MAZUR вызывает к себе интерес. В обыденной жизни певица экспериментирует над образами не менее часто. Интересные укладки волос, самые разные техники макияжа, стильные дреды – артистка не боится изменений. А главное KіRA отличается эклектичным, но гармоничным музыкальным стилем.Певица диктует миру новые тенденции.

KiRA MAZUR говорит:

Будем видеть бокал наполовину полным. Иногда, оглядываясь назад, мне кажется, что я прожила несколько жизней, я менялась много раз, причем кардинально! Но сейчас особый период в моей жизни. Сейчас я буду новая, как никогда. Моя музыка, мой внешний вид, образ жизни и даже мысли – все, хочу, чтоб стало открытым для вас! Хочу быть абсолютно честной со своей аудиторией. Хочу растворится звуком в ней. И очень надеюсь, что вам понравится…

Фото KiRA MAZUR пресс служба

Напомним, в начале марта певица впервые презентовала песню и клип на социальную тему - «Де я», желая таким образом обратить внимание общества на глобальные социальные проблемы.

Посмотреть клип можно здесь:

Напомним также, что Оля Полякова рассказала, как ее балует муж. Подробности по ссылке.