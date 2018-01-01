«МастерШеф»: леденящий кровь конкурс в новом выпуске

Для нового сезона «МастерШеф» на канале СТБ продюсеры разработали более 50 новых испытаний. Но за восемь лет существования проекта некоторые конкурсы стали настоящей классикой. Например, «Темная комната».

«Темная комната» – это леденящий кровь конкурс на «МастерШеф». И сегодня подростки попадут в атмосферу потустороннего кулинарного мира. Каждый из них станет главным героем собственного фильма ужасов.

Читай также: Оля Полякова рассказала, как ее балует муж

В абсолютной темноте участникам нужно набрать продукты для своего кулинарного шедевра. Им необходимо не только совладать со своими эмоциями, но и разобраться, где какой ингредиент, а также мысленно представить сочетаемость продуктов. Если участник наберет больше 5 нужных ингредиентов, судьи заберут лишние. Если, наоборот, участник выйдет из темной комнаты меньше чем с 5 продуктами, добавят недостающее количество. Все 5 ингредиентов нужно обязательно задействовать в своем рецепте.

И если видавший многое инструктор по выживанию Николай Молоков нормально перенес это испытание, то впечатлительная девушка Катя Пескова чуть не потеряла от страха сознание, а сильно порезавший ногу Саша Швец отбросил костыли в сторону и начисто забыл о своей травмированной конечности…

Кто сумеет побороть страх темноты, а кто наденет черный фартук еще до начала конкурса, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, что ведущую проекта “Ревизор: Магазины“ Наталью Кудряшову ударили во время ревизии. Подробности по ссылке.