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«МастерШеф»: леденящий кровь конкурс в новом выпуске

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Для нового сезона «МастерШеф» на канале СТБ продюсеры разработали более 50 новых испытаний. Но за восемь лет существования проекта некоторые конкурсы стали настоящей классикой. Например, «Темная комната».
«МастерШеф»: леденящий кровь конкурс в новом выпуске
«МастерШеф»: леденящий кровь конкурс в новом выпуске
depositphotos.com

«Темная комната» – это леденящий кровь конкурс на «МастерШеф». И сегодня подростки попадут в атмосферу потустороннего кулинарного мира. Каждый из них станет главным героем собственного фильма ужасов.

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В абсолютной темноте участникам нужно набрать продукты для своего кулинарного шедевра. Им необходимо не только совладать со своими эмоциями, но и разобраться, где какой ингредиент, а также мысленно представить сочетаемость продуктов. Если участник наберет больше 5 нужных ингредиентов, судьи заберут лишние. Если, наоборот, участник выйдет из темной комнаты меньше чем с 5 продуктами, добавят недостающее количество. Все 5 ингредиентов нужно обязательно задействовать в своем рецепте.

И если видавший многое инструктор по выживанию Николай Молоков нормально перенес это испытание, то впечатлительная девушка Катя Пескова чуть не потеряла от страха сознание, а сильно порезавший ногу Саша Швец отбросил костыли в сторону и начисто забыл о своей травмированной конечности…

Кто сумеет побороть страх темноты, а кто наденет черный фартук еще до начала конкурса, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, что ведущую проекта “Ревизор: Магазины“ Наталью Кудряшову ударили во время ревизии. Подробности по ссылке.

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Теги: МастерШеф, МастерШеф СТБ, СТБ
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