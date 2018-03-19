«Ревизор: Магазины»: ведущую Наталью Кудряшову ударили во время ревизии

Неприятный инцидент: ведущая «Ревизор: Магазины» спаслась, вызвав полицию.

Визит Натальи Кудряшовой в Нововолынск начался с ревизии мясного павильона на центральном рынке. В его санитарной зоне ведущая отыскала смертельно опасную отраву, которую запрещено хранить рядом со всем, что соприкасается с продуктами. После такого грубого нарушения она решила отыскать директора рынка, чтобы лично указать ему на все ошибки.

В супермаркете «Рідний край», куда ведущая проекта отправилась после рыночной ревизии, горы попкорна хранятся в мусорных пакетах. Таким образом, персонал подвергает здоровье покупателей опасности – эти пакеты, как отметила Наталья, отравляют еду токсинами!

Читай также: MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси

Следующей локацией стал магазин «Аладдин», где вместо сказочного джина ведущая столкнулась с весьма агрессивным директором. Впрочем, сначала ничто не предвещало беды. Мужчина взял на себя обязанности сопровождающего и отвечал на все вопросы Натальи, пытаясь оправдаться при обнаружении нарушений. Но как только ведущая зашла за прилавок магазина, ситуация резко изменилась. Разъяренный хозяин попытался вытолкать её в зал! Конфликт разгорался с каждой секундой, и команде проекта пришлось вызывать полицию...

– Обычно мы с первых минут понимаем, в каком месте можем столкнуться с агрессией, − рассказывает Наталья Кудряшова. – Но в этот раз ничто не вызвало подозрений! Когда я проводила ревизию склада, к нам подошел хозяин, чтобы познакомиться. Проверке не препятствовал. Но как только я приблизилась к прилавку – резко ударил в область легкого. Стало очень тяжело дышать… Было ощущение, что мне повредили ребро. Пришлось вызывать полицию! К счастью, все обошлось, хотя боль не прекращалась дольше недели.

Чем закончилась эта нервная ревизия? И в какие еще торговые точки заглянула команда проекта? Смотрите уже сегодня в новом выпуске «Ревизор: Магазины» в 19:00 на Новом канале.

Напомним, что стало известно, как прошел 8-й выпуск шоу "Голос країни 8". Результаты смотрите по ссылке.