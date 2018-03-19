"Голос країни 8": как прошел 8 выпуск шоу

Украинские знаменитости приехали поддержать своих любимчиков на проекте "Голос країни 8".

В воскресенье, 18 марта, прошел первый выпуск “вокальных боев“ проекта “Голос країни 8“. Звездные тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль вывели на “ринг“ своих подопечный, которые уже боролись за то, чтоб остаться в шоу.

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Подопечные Потапа девушка- трансгендер Зианджа и Алексей Баклан, который на “слепых прослушиваниях“ своим исполнением хита группы Rammstein покорил сердца тренеров, сойдутся в “вокальном бое“.

Еще одним дуэтом стали монтировщик сцены Дмитрий Самко и львовский музыкант Зиновий Карач, Они представляли команду Сергея Бабкина с песней “Way down we go“ исландской музыкальной группы “Kaleo“.

Казак Сиромаха выступил с девушками-сестрами из трио “Girls in jazz“. Они представили Джамалу.

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Не обошлось на шоу и без звездных гостей. На шоу “Голос країни 8“ приехали “The Hardkiss“, “Сальто назад“ и “KOZAK SYSTEM“.

А как же закончился 8 выпуск “Голосу країни 8“ смотри прямо сейчас: