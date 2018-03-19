Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Голос країни 8": как прошел 8 выпуск шоу

Комментариев: 2
Украинские знаменитости приехали поддержать своих любимчиков на проекте "Голос країни 8".
"Голос країни 8": как прошел 8 выпуск шоу
"Голос країни 8": как прошел 8 выпуск шоу
пресс служба 1+1

В воскресенье, 18 марта, прошел первый выпуск “вокальных боев“ проекта “Голос країни 8“. Звездные тренеры Сергей БабкинДжамалаПотап и Тина Кароль вывели на “ринг“ своих подопечный, которые уже боролись за то, чтоб остаться в шоу.

Читайте также: В шоу “Вечерний квартал“ Владимир Зеленский станет многодетным отцом

Подопечные Потапа девушка-трансгендер Зианджа и Алексей Баклан, который на “слепых прослушиваниях“ своим исполнением хита группы Rammstein покорил сердца тренеров, сойдутся в “вокальном бое“.

голос країни 8

Еще одним дуэтом стали монтировщик сцены Дмитрий Самко и львовский музыкант Зиновий Карач, Они представляли команду Сергея Бабкина с песней “Way down we go“ исландской музыкальной группы “Kaleo“.

голос країни 8

Казак Сиромаха выступил с девушками-сестрами из трио “Girls in jazz“. Они представили Джамалу.

голос країни 8 х

Не обошлось на шоу и без звездных гостей. На шоу “Голос країни 8“ приехали “The Hardkiss“, “Сальто назад“ и “KOZAK SYSTEM“. 

А как же закончился 8 выпуск “Голосу країни 8“ смотри прямо сейчас:

Напомним, что  MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси. Что произошло с артистом во время выступление - по ссылке.
Поделись:
Теги: Голос країни, Голос країни 1+1, выпуск, смотреть онлайн, бои, зианджа голос вокальные бои, зианджа голос країни 8
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
бе ме  (аноним)  19.03.2018, 12:21
Оценка:  0
бе ме
Уебищные жидо-рабы будут хавать все что говрот им хозяева! Масс медиа захвачены , армия и экономика тоже!!Украина это колония Жидов-рокшильдов со своими рабами ))БРаво АМерике!!
pусский  (аноним)  19.03.2018, 11:58
Оценка:  0
pусский
Я пёрнул!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь