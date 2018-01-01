В шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский станет многодетным отцом

16 марта на телеканале "1+1" состоится премьера концерта "Вечерний Квартал".

Известные юмористы представят новую программу, в которую войдут курьезные номера на семейную тему, юмористические постановки на тему весеннего праздника, а также выступления известных артистов.

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В одной из сценок Владимир Зеленский предстанет в образе отчаянного отца восьми дочерей и пожалуется на трудности семейной жизни:

Я уже сам как женщина: в баню перестал ходить, потому что стесняюсь целлюлита, сплю в пижаме, знаю, что такое кутикула, и за что не возьмусь – косичка получается!

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Кроме того, в новых номерах Вечернего Квартала покажут, как реагируют родители Владимира Зеленского на его выступления. В сценке примут участие Заслуженные артисты Украины Станислав Боклан и Ольга Сумская, которые сыграют роль отца и матери известного юмориста. К слову, любящая мать Ольга Сумская посоветовала сыну:

Везде Кошевой выступает, такой молодец. Вова, может ты его уволишь?

Напомним, Александр Порядинский выпустил первый музыкальный фильм. Подробности по ссылке.