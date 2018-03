Как произвести плохое впечатление: 5 советов Ольги Фреймут

Прочитайте и сделайте наоборот, если не хотите показаться бестактной.

Директор “Школы панянок“ рассказала, каких правил нужно придерживаться, чтобы точно запомниться в негативном свете. Эти правила следует прочитать - и сделать все наоборот.

Правило 1. Всегда опаздывайте

Если вы хотите, чтобы о вас плохо подумали - обязательно опоздайте. Вообще людей, которые опаздывают, всерьез не воспринимают. Сейчас солидарно говорить: “Опоздала, потому что была в пробках“. И вот я подумала, что плохого в том, чтобы быть правдивым? Например, сказать: “Делала укладку, фен загорелся, пришлось тушить волосы“. Или: “Простите, пожалуйста, я опоздала, потому что заехала в кафе выпить кофе, потому что в вашем офисе дают чай не совсем вкусный“.

Читайте также: Злата Огневич выступит с Монсеррат Кабалье

Правило 2. Приходите всегда заблаговременно

Прийти заранее - это хуже, чем опоздать. Вот пример из моей жизни. У меня трое детей и в двух есть няни. Мы постоянно этих нянь ищем-ищем: то они нас не устраивают, то не так выглядят, то не слишком эрудированные, то они спят на моей кровати. Поскольку няни приходят на восемь утра, то у них есть ключи от нашего дома. Как-то я с Евдокией на руках в семь утра спускаюсь со второго этажа на кухню сделать себе кофе. На мне нижнее белье. Смотрю - а за столом сидит няня. И, в отличие от меня, эта няня одета. Впечатление у меня о ней было испорчено навсегда. Теперь вы понимаете, почему прийти заблаговременно - это хуже, чем опоздать.

Правило 3. Выдавать громкие и странные звуки

Ничто так не раздражает окружающих, особенно при первой встрече, как когда человек громко хохочет. Не улыбается, а хохочет. Показывает не просто передние зубы, а все коренные и даже пломбы на зубах мудрости. Некультурно, невежливо.

Правило 4. Постоянно нахваливает себя

Читайте также: 10 фактов о женской физиологии, которые мало кому известны

Четвертое правило, как совершенно испортить впечатление о себе - это при первом разговоре постоянно “Якать“ и рассказывать о своих достижениях. Даже если вы только что вернулись с Луны, получили Нобелевскую премию или видели всех святых - молчите.

Правило 5. Используйте нецензурную лексику и говорите неграмотно

Читайте также: Детокс-диета: лучшие рецепты для очистки организма

Речь - ваш паспорт. Вот мои “пацанки“ даже не могут с днем ​​рождения друг друга без мата поздравить. Это тоже проблема. Сдерживайте свою негативную лексику и не говорите глупостей. Недавно я летала в Штаты, и мне очень понравилось, как коллеги-американки, которые друг друга не очень любят, делают комплименты. Они обращают внимание на обувь и говорят: “Ooo, you have a so nice shoes“ (О, у вас очень хорошая обувь - прим. ред.). И эти тапочки, честно, были уже стоптанные. Но одна второй так искренне это сказала, что мне показалось, они подружились.

Напомним, Слава Каминская сменила цвет волос, теперь она - блондинка. Фото смотрите по ссылке.