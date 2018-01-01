Артем Пивоваров показал две стихии и полный хардкор
Полный SOULD OUD и презентация двух альбомов прошла под лозунгом «Стихия Неизбежна».
Сегодня же Артем выпустил видео, в котором смог передать атмосферу и настроение двухчасового музыкального торнадо.
Посмотреть видео с концерта можно здесь:
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В видео также Пивоваров поблагодарил всех и каждого, кто стал частью незабываемого события в жизни музыканта. На концерте самого стихийного был настоящий хардкор пропитанный обменом энергией артиста с его зрителем, который уже стал фирменным стилем Артема Пивоварова.
К своим поклонникам Артем обратился следующими словами:
Киев! Это было просто невероятно, это было мега фантастично и супер круто. Спасибо за вашу энергетику! Спасибо за то, что вы честные, за ваши горящие глаза - это просто нереально. Эмоции невозможно передать словами, вы - супер драйвовые! Это был наш первый сольный концерт в Киеве и он был незабываем.
Сегодня стихийный Пивоваров уверенно двигается вперёд. На его концертах все больше и больше поклонников, а его музыка звучит чаще - это говорит о том, что Артём Пивоваров, который несёт правильный посыл в каждой своей песне, на правильном творческом пути.
Напомним, недавно Артем Пивоваров презентовал видеоверсию своего «Полнолуния». Посмотреть видео можно здесь:
Напомним также, что популярный украинский видеоблогер и певец Руслан Кузнецов написал песню о причинах развода с женой. Подробности и видео по ссылке.
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