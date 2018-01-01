Артем Пивоваров показал две стихии и полный хардкор

Самый прогрессивный артист Артём Пивоваров неделю назад представил сразу два альбома: «Стихия воды» и «Стихия огня» на сольном концерте в клубе «Bel'etage».

Полный SOULD OUD и презентация двух альбомов прошла под лозунгом «Стихия Неизбежна».

Сегодня же Артем выпустил видео, в котором смог передать атмосферу и настроение двухчасового музыкального торнадо.

Посмотреть видео с концерта можно здесь:

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В видео также Пивоваров поблагодарил всех и каждого, кто стал частью незабываемого события в жизни музыканта. На концерте самого стихийного был настоящий хардкор пропитанный обменом энергией артиста с его зрителем, который уже стал фирменным стилем Артема Пивоварова.

Фото с концерта Артема Пивоварова в Киеве пресс служба

К своим поклонникам Артем обратился следующими словами:

Киев! Это было просто невероятно, это было мега фантастично и супер круто. Спасибо за вашу энергетику! Спасибо за то, что вы честные, за ваши горящие глаза - это просто нереально. Эмоции невозможно передать словами, вы - супер драйвовые! Это был наш первый сольный концерт в Киеве и он был незабываем.

Концерт Артема Пивоварова в Киеве фото пресс служба

Сегодня стихийный Пивоваров уверенно двигается вперёд. На его концертах все больше и больше поклонников, а его музыка звучит чаще - это говорит о том, что Артём Пивоваров, который несёт правильный посыл в каждой своей песне, на правильном творческом пути.

Сольный концерт Артема Пивоварова фото пресс служба

Напомним, недавно Артем Пивоваров презентовал видеоверсию своего «Полнолуния». Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что популярный украинский видеоблогер и певец Руслан Кузнецов написал песню о причинах развода с женой. Подробности и видео по ссылке.