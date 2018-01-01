Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Артем Пивоваров показал две стихии и полный хардкор

Комментариев: 0
Самый прогрессивный артист Артём Пивоваров неделю назад представил сразу два альбома: «Стихия воды» и «Стихия огня» на сольном концерте в клубе «Bel'etage».
Артем Пивоваров показал две стихии и полный хардкор (фото и видео)
Артем Пивоваров показал две стихии и полный хардкор (фото и видео)
пресс служба

Полный SOULD OUD и презентация двух альбомов прошла под лозунгом «Стихия Неизбежна». 
Сегодня же Артем выпустил видео, в котором смог передать атмосферу и настроение двухчасового музыкального торнадо.

Посмотреть видео с концерта можно здесь:

Читайте также: Тоня Матвиенко отметит свой день рождения на сцене с оркестром

В видео также Пивоваров поблагодарил всех и каждого, кто стал частью незабываемого события в жизни музыканта. На концерте самого стихийного был настоящий хардкор пропитанный обменом энергией артиста с его зрителем, который уже стал фирменным стилем Артема Пивоварова. 

Фото с концерта Артема Пивоварова в Киеве
Фото с концерта Артема Пивоварова в Киеве
пресс служба

К своим поклонникам Артем обратился следующими словами:

Киев! Это было просто невероятно, это было мега фантастично и супер круто. Спасибо за вашу энергетику! Спасибо за то, что вы честные, за ваши горящие глаза - это просто нереально. Эмоции невозможно передать словами, вы - супер драйвовые! Это был наш первый сольный концерт в Киеве и он был незабываем.

Концерт Артема Пивоварова в Киеве фото
Концерт Артема Пивоварова в Киеве фото
пресс служба

Сегодня стихийный Пивоваров уверенно двигается вперёд. На его концертах все больше и больше поклонников, а его музыка звучит чаще - это говорит о том, что Артём Пивоваров, который несёт правильный посыл в каждой своей песне, на правильном творческом пути.

Сольный концерт Артема Пивоварова фото
Сольный концерт Артема Пивоварова фото
пресс служба


Напомним, недавно Артем Пивоваров презентовал видеоверсию своего «Полнолуния». Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что популярный украинский видеоблогер и певец Руслан Кузнецов написал песню о причинах развода с женой. Подробности и видео по ссылке.

Поделись:
Теги: Артем Пивоваров, сольный концерт, концерт в Киеве, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь