Обнаженные фото Меган Маркл прокомментировал Кенсингтонский дворец

В Сети появились откровенные фото будущей супруги принца Гарри.

Чем ближе свадьба, тем чаще в Сети появляются новости о будущих супругах – принце Гарри и Меган Маркл. Но, несмотря на статус принца Гарри, жизнь и поступки его невесты Меган Маркл обсуждают гораздо активнее: вспоминают ее детство, сравнивают с женой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

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В этот раз в Сеть попали откровенные фото Меган Маркл. И кто знает, возможно, общественность и не обратила бы на них особого внимания, если бы не тот факт, что девушка без пяти минут представительница королевской семьи Великобритании.

Обнаженные фото Меган Маркл PrtSc from the Celeb Jihad​

Меган Маркл обнаженные фото PrtSc from the Celeb Jihad​

Снимки, на которых Меган Маркл позирует в нижнем белье, опубликовало издание Celeb Jihad, которое с завидной регулярностью делится снимками знаменитостей эротичного характера. Отметим, часто они являются подделкой.

Кенсингтонский дворец не остался в стороне и прокомментировал опубликованные снимки. Как утверждают представители королевской семьи, обнаженные фото Меган Маркл – фейк.

Напомним, Кара Делевинь опубликовала пикантный снимок, который можно посмотреть по ссылке.