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Обнаженные фото Меган Маркл прокомментировал Кенсингтонский дворец

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В Сети появились откровенные фото будущей супруги принца Гарри.
Обнаженные фото Меган Маркл - комментарий Кенсингтонского дворца
Обнаженные фото Меган Маркл - комментарий Кенсингтонского дворца
gettyimages.com

Чем ближе свадьба, тем чаще в Сети появляются новости о будущих супругах – принце Гарри и Меган Маркл. Но, несмотря на статус принца Гарри, жизнь и поступки его невесты Меган Маркл обсуждают гораздо активнее: вспоминают ее детство, сравнивают с женой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

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В этот раз в Сеть попали откровенные фото Меган Маркл. И кто знает, возможно, общественность и не обратила бы на них особого внимания, если бы не тот факт, что девушка без пяти минут представительница королевской семьи Великобритании.

Обнаженные фото Меган Маркл
Обнаженные фото Меган Маркл
PrtSc from the Celeb Jihad​
Меган Маркл обнаженные фото
Меган Маркл обнаженные фото
PrtSc from the Celeb Jihad​

Снимки, на которых Меган Маркл позирует в нижнем белье, опубликовало издание Celeb Jihad, которое с завидной регулярностью делится снимками знаменитостей эротичного характера. Отметим, часто они являются подделкой.

Кенсингтонский дворец не остался в стороне и прокомментировал опубликованные снимки. Как утверждают представители королевской семьи, обнаженные фото Меган Маркл – фейк.

Напомним, Кара Делевинь опубликовала пикантный снимок, который можно посмотреть по ссылке.

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Теги: Меган Маркл, обнаженные фото звезд, реакция, Кенсингтонский дворец
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.03.2018, 14:56
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гость
В кустах какающей есть фото ?
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