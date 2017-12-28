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Битва образов: Кейт Миддлтон VS Меган Маркл

Комментариев: 1
Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились на одном мероприятии.
Битва образов: Кейт Миддлтон VS Меган Маркл
Битва образов: Кейт Миддлтон VS Меган Маркл
GettyImages.com

На днях герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и будущая принцесса Меган Маркл посетили Рождественскую службу в Сандрингеме вместе с королевской семьей.

GettyImages.com

Для такого события 35-летняя Кейт Миддлтон надела шерстяное пальто бренда Miu Miu в красно-зеленую клетку. Дополнила образ герцогиня черной меховой шапкой.

GettyImages.com

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Меган Маркл выбрала лаконичный пастельный наряд. Меган Маркл предпочла надеть кремовое пальто Sentaler с замшевыми коричневыми сапогами Stuart Weitzman. А дополнить наряд актриса решила элегантной коричневой шляпкой и сумочкой Chloe. 

GettyImages.com

Вам кто понравился больше – Кейт Миддлтон или Меган Маркл?

GettyImages.com
GettyImages.com

К слову, недавно появились первые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, одно мероприятие, стильные образы, битва образов, чей образ нравится
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
внучка_Петросяна    28.12.2017, 11:22
Оценка:  0
внучка_Петросяна
Кейт Миддлтон намного лучше!
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