Битва образов: Кейт Миддлтон VS Меган Маркл
На днях герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и будущая принцесса Меган Маркл посетили Рождественскую службу в Сандрингеме вместе с королевской семьей.
Для такого события 35-летняя Кейт Миддлтон надела шерстяное пальто бренда Miu Miu в красно-зеленую клетку. Дополнила образ герцогиня черной меховой шапкой.
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Меган Маркл выбрала лаконичный пастельный наряд. Меган Маркл предпочла надеть кремовое пальто Sentaler с замшевыми коричневыми сапогами Stuart Weitzman. А дополнить наряд актриса решила элегантной коричневой шляпкой и сумочкой Chloe.
Вам кто понравился больше – Кейт Миддлтон или Меган Маркл?
К слову, недавно появились первые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри. Фото смотрите по ссылке.
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