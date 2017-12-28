Битва образов: Кейт Миддлтон VS Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились на одном мероприятии.

На днях герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и будущая принцесса Меган Маркл посетили Рождественскую службу в Сандрингеме вместе с королевской семьей.

GettyImages.com

Для такого события 35-летняя Кейт Миддлтон надела шерстяное пальто бренда Miu Miu в красно-зеленую клетку. Дополнила образ герцогиня черной меховой шапкой.

GettyImages.com

Читайте также: Группа НеАнгелы снова диктует тренды

Меган Маркл выбрала лаконичный пастельный наряд. Меган Маркл предпочла надеть кремовое пальто Sentaler с замшевыми коричневыми сапогами Stuart Weitzman. А дополнить наряд актриса решила элегантной коричневой шляпкой и сумочкой Chloe.

GettyImages.com

Вам кто понравился больше – Кейт Миддлтон или Меган Маркл?

GettyImages.com

GettyImages.com

К слову, недавно появились первые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри. Фото смотрите по ссылке.