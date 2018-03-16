Холостяк 8 сезон Украина: смотреть 2 выпуск онлайн

Стартовало новое телешоу Холостяк 2018 в Украине.

16 марта, в пятницу, на телеканале СТБ и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск Холостяк 8 сезон.

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Главный герой украинского проекта - музыкант Рожден Ануси. 28-летний одессит стал известен после участия в одном из отечественных талант шоу. Хит Ануси “Знаешь” не одну неделю лидировала в iTunes.

В начале марта восьмой украинский холостяк увидел всех участниц шоу и получил первое представление о девушках.

Очередной выпуск Холостяк 8 сезон смотреть онлайн можно уже скоро.

Холостяк (СТБ) 8 сезон все выпуски онлайн смотреть здесь.