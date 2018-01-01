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Дэвид Бекхэм поделился трогательным семейным фото

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Футболист Дэвид Бекхэм редко публикует семейные снимки.
Новое трогательное фото Дэвида Бекхэма
Новое трогательное фото Дэвида Бекхэма
instagram.com/davidbeckham

Многие знаменитости неохотно делятся подробностями личной жизни и семейными снимками. К таким относятся известный футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория. Но недавно Виктория все же опубликовала снимок со старшим сыном Бруклином, который сделал татуировку в ее честь.

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В свою очередь, глава звездного семейства Дэвид Бекхэм поздравил жену с Днем матери, опубликовав на своей странице в Instagram трогательное фото, на котором позируют супруги со своими детьми:

Эта маленькая банда желает счастливого Дня матери потрясающей маме.

Дэвид Бекхэм с семьей фото
Дэвид Бекхэм с семьей фото
instagram.com/davidbeckham

Видимо, День матери стал отличным поводом для звездного семейства собраться всем вместе и отметить праздник.

Напомним, Алена Шоптенко опубликовала снимок с округлившимся животиком. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: Дэвид Бекхэм, футболист, семья, семейное фото звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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