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Александр Педан поделился архивным снимком с дочерью

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Шоумен Александр Педан рассказал об особенностях своего отдыха.
Фото Александра Педана с дочерью
Фото Александра Педана с дочерью
instagram.com/pedanos

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Телеведущий Александр Педан в начале марта на неделю отправился отдыхать на Мальдивы, откуда активно публиковал фото. Среди других в Instagram-ленте Педана появился забавный снимок с дочерью Лерой, которому, как выяснилось, уже 6 лет. Александр оставил трогательную подпись под фото:

Цій фотці вже 6 років, зроблена була в Туреччині, я - Халк, Лєруська - Мауглі. Нині Лєра вже леді, нас в сім‘ї стало більше, і я ще більше задоволення отримую в лоні родини!

Александр Педан с дочерью фото
Александр Педан с дочерью фото
instagram.com/pedanos

Александр также добавил, что однажды договорился с женой, что в экстремальные путешествия будет ездить без нее и детей, но признается – лучшие его поездки были именно с семьей:

Колись давно ми з дружиною домовилися, що у свої екстримальні подорожі я буду літати без неї і дітей. От я і чергую екстрим тріпи і сімейні, комфортні поїздки. І на відпочинку, незважаючи на нереальну природу, шикарні хвилі і чудову компанію, я зрозумів, що найкращі поїздки все одно були з сім‘єю.І висновок з того неймовірно простий: більше часу проводити з найріднішими і разом насолоджуватися моментами, що мають значення!

Напомним, Джамала уже вот-вот родит, и они с мужем готовятся к появлению малыша. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Александр Педан, отдых, дочь, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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