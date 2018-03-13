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Группа VIU VIU презентовала новый трек "Tattoo"

Комментариев: 1
Старт весеннего сезона не остался незамеченным участниками музыкального проекта VIU VIU, успевшего всего за 8 месяцев творческого прорыва изрядно нашуметь не только в Украине, но и на просторах всего бывшего СНГ.
Группа VIU VIU презентовала новый трек "Tattoo" (видео)
Группа VIU VIU презентовала новый трек "Tattoo" (видео)
пресс-служба артистов

Премьера нового трека о вечном "Tattoo" намекает на необходимость стабильности жизненного выбора в любовных отношениях даже несмотря на тот факт, что современные технологии beauty-индустрии нашли возможность бесследного избавления от "знаков" на теле без каких-либо следов.

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Благодаря узнаваемому для ребят звучанию и дерзкой раскованности, видео новой композиции за два дня премьеры успело набрать более 300 тысяч просмотров, пророча Саманте и Дену очередные вершины в самореализации.

Послушать трек можно здесь:

Напомним также, что Олег Винник провел 8 Марта в компании своих поклонниц, дав концерт в Броварах. Подробности по ссылке.

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Теги: viu viu, группа viu viu, viu viu песни, viu viu клипы, viu viu слушать, viu viu tatoo
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Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.03.2018, 19:32
Оценка:  0
pусский
Я напердел на них до усералова!
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