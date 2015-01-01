Премьера: украинский певец ТOM SODA представил новый трек
TOM SODA представил новый трек под названием «С тобой».
8-го марта на сайте исполнителя состоялась премьера новой, по настоящему весенней, акустической композиции, которая получила название “С тобой”.
Автором музыки и слов выступила Ида Левицкая, в сотрудничестве с саунд продюсером Виталием Поповичем.
TOM SODA делится:
Для меня честь исполнить эту песню, поскольку над её созданием работали очень близкие мне люди. “С тобой“ - была написана несколько лет назад и ждала своего часа до сегодняшнего дня. На мой взгляд, сегодня самый подходящий момент, чтобы подарить этот букет из звуков тем, кто олицетворяет самое прекрасное, что есть в нашей жизни - женской половине планеты.Песня “С тобой“ - это воплощение чувств, которые приходят в наши сердца с наступлением весны.
“С тобой” - это второй по счету сингл из дебютного альбома артиста, выход которого планируется на лето 2018-года.
Послушать трек можно здесь:
Напомним также, что ранее мы публиковали материал о приключениях MONATIK в США. Артист побывал в Хогвартсе! Подробности по ссылке.
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