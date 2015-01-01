Премьера: украинский певец ТOM SODA представил новый трек

8-го марта на сайте исполнителя состоялась премьера новой, по настоящему весенней, акустической композиции, которая получила название “С тобой”.

Автором музыки и слов выступила Ида Левицкая, в сотрудничестве с саунд продюсером Виталием Поповичем.

TOM SODA делится:

Для меня честь исполнить эту песню, поскольку над её созданием работали очень близкие мне люди. “С тобой“ - была написана несколько лет назад и ждала своего часа до сегодняшнего дня. На мой взгляд, сегодня самый подходящий момент, чтобы подарить этот букет из звуков тем, кто олицетворяет самое прекрасное, что есть в нашей жизни - женской половине планеты.

Песня “С тобой“ - это воплощение чувств, которые приходят в наши сердца с наступлением весны.