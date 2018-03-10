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Лучший подарок: Олег Винник провел 8 Марта в компании своих поклонниц

Комментариев: 2
Олег Винник традиционно поздравил женщин с праздником весны масштабными концертами и анонсировал грандиозное осеннее шоу в киевском Дворце спорта.
Лучший подарок: Олег Винник провел 8 Марта в компании своих поклонниц
Лучший подарок: Олег Винник провел 8 Марта в компании своих поклонниц
Alex Sakhnenko

Небывалый ажиотаж в ТРЦ «Терминал» г. Бровары по случаю концертов Олега Винника, который за два дня на Ледовой арене собрал около 10 тыс. зрителей, – очередное свидетельство всенародной любви. Билеты на выступление певца 8 марта были раскуплены в первые 2 недели после старта продаж. В связи с этим менеджмент артиста принял решение сделать дополнительный концерт.

Огромный поток желающих попасть на шоу спровоцировал пробки на трассе Киев-Бровары. Однако, Ледовая арена радушно встречала зрителей. Организаторы продумали все до мелочей: расстановку стульев, гардероб, проходы, чтобы публика чувствовала себя максимально комфортно.

Зал оказал исполнителю теплый прием. Бурные овации, сотни букетов и признаний в любви свидетельствовали о том, что зрители заждались живых выступлений феномена украинской сцены.

Свой перфоманс Винник начал с волнующего интро и лирического трека «Лишь ты одна». Следующие 3 часа артист радовал публику разнообразием стилей и жанров, устроив настоящий вечер сюрпризов. Наряду с мегапопулярными сегодня хитами «Вовчиця», «Плен», «Нино», «Як жити без тебе», певец исполнил свои старые, но не менее любимые поклонниками треки: «Метель», «Як ти там», «Нецілована». А также представил первые плоды двухмесячной работы на студии – новые композиции: душевную «Передчуття», живую и мелодичную «Ты в курсе».

Песня «Ты в курсе» станет заглавной в новом концертном туре исполнителя, который стартует в конце мая и охватит крупнейшие площадки, а также более десяти стадионов страны. Завершится турне 7 ноября грандиозным концертом в столичном Дворце спорта.

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Теги: олег винник, премьера, олег винник концерт 8 марта, олег винник
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.03.2018, 11:49
Оценка:  0
гость
с концерта...
гость  (аноним)  10.03.2018, 11:48
Оценка:  0
гость
денег маме и сестре подкинул на 8 марта?
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