Лучший подарок: Олег Винник провел 8 Марта в компании своих поклонниц

Олег Винник традиционно поздравил женщин с праздником весны масштабными концертами и анонсировал грандиозное осеннее шоу в киевском Дворце спорта.

Небывалый ажиотаж в ТРЦ «Терминал» г. Бровары по случаю концертов Олега Винника, который за два дня на Ледовой арене собрал около 10 тыс. зрителей, – очередное свидетельство всенародной любви. Билеты на выступление певца 8 марта были раскуплены в первые 2 недели после старта продаж. В связи с этим менеджмент артиста принял решение сделать дополнительный концерт.

Огромный поток желающих попасть на шоу спровоцировал пробки на трассе Киев-Бровары. Однако, Ледовая арена радушно встречала зрителей. Организаторы продумали все до мелочей: расстановку стульев, гардероб, проходы, чтобы публика чувствовала себя максимально комфортно.

Зал оказал исполнителю теплый прием. Бурные овации, сотни букетов и признаний в любви свидетельствовали о том, что зрители заждались живых выступлений феномена украинской сцены.

Свой перфоманс Винник начал с волнующего интро и лирического трека «Лишь ты одна». Следующие 3 часа артист радовал публику разнообразием стилей и жанров, устроив настоящий вечер сюрпризов. Наряду с мегапопулярными сегодня хитами «Вовчиця», «Плен», «Нино», «Як жити без тебе», певец исполнил свои старые, но не менее любимые поклонниками треки: «Метель», «Як ти там», «Нецілована». А также представил первые плоды двухмесячной работы на студии – новые композиции: душевную «Передчуття», живую и мелодичную «Ты в курсе».

Песня «Ты в курсе» станет заглавной в новом концертном туре исполнителя, который стартует в конце мая и охватит крупнейшие площадки, а также более десяти стадионов страны. Завершится турне 7 ноября грандиозным концертом в столичном Дворце спорта.

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