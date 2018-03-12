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Камерон Диаз решила уйти из кино

Комментариев: 2
Голливудская актриса Камерон Диаз приняла решение покинуть индустрию кино.
Камерон Диаз уходит из кино
Камерон Диаз уходит из кино
gettyimages.com

Известная американская актриса Камерон Диаз заявила о своем намерении завершить актерскую карьеру и уделить больше времени семье и мужу. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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Близкая подруга Камерон Сельма Блер рассказала журналистам, что Диаз устала и больше не планирует возвращаться на широкие экраны.

Блер объяснила уход подруги из кино следующими словами:

Ей больше не нужно сниматься, у нее отличная жизнь, даже не знаю, что может заставить ее вернуться в кино.

Напомним также, что Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”. Узнать подробности и посмотреть видео можно по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.03.2018, 20:10
Оценка:  0
гость
А она знает, что олех табакофф тоже решил уйти из кино,тока кацапского..? Он просто сдох...ггггггг
pусский  (аноним)  12.03.2018, 17:39
Оценка:  0
pусский
Наверное, вправду брюхата в 41...
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