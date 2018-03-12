Камерон Диаз решила уйти из кино

Голливудская актриса Камерон Диаз приняла решение покинуть индустрию кино.

Известная американская актриса Камерон Диаз заявила о своем намерении завершить актерскую карьеру и уделить больше времени семье и мужу. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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Близкая подруга Камерон Сельма Блер рассказала журналистам, что Диаз устала и больше не планирует возвращаться на широкие экраны.

Блер объяснила уход подруги из кино следующими словами:

Ей больше не нужно сниматься, у нее отличная жизнь, даже не знаю, что может заставить ее вернуться в кино.

Напомним также, что Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”. Узнать подробности и посмотреть видео можно по ссылке.