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Тина Кароль заинтриговала подробностями своей личной жизни

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Тина Кароль затронула тему личной жизни и рассказала, есть ли у нее любимый человек.
Тина Кароль рассказала о личной жизни
Тина Кароль рассказала о личной жизни
PrtSc из фильма "Интонации"

Тина Кароль уже долгое время не рассказывают о своей личной жизни. Артистка отказывается комментировать разного рода разговоры такого плана.

Правда, в своей новом музыкальном автобиографическом фильме visual album “Интонации“, который вышел 8 марта, все рассказала кое-что интересное. Певица призналась, что чувствует одиночество:

Одиночество будет преследовать меня, даже если я когда-нибудь выйду замуж. Дело в том, что часть моего сердца умерла. И это не возвратно. Любовь – это когда ты умеешь ставить свое эго на второй план. Идеальные отношения – когда двое людей умеют делать обмен самопожертвованиями. Тогда это родные души навсегда.

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Хотя дальше рассказывает, об увлеченности. С чего ее поклонники решили, что у нее есть возлюбленный:

Безусловно, я еще раз хочу стать мамой. Есть ли у меня любимый мужчина? Есть ли у меня мужчина моей мечты? Я увлечена. Я чувствую, что будут перемены. Я к ним готовлюсь. Они будут обязательно.

Фильм о Тине Кароль:

Напомним, что Иракли Макацария женится. Хотя экс-холостяк скрывал свою личную жизнь. Подробности читай по ссылке.

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Теги: тина кароль, личная жизнь, отношения, фильм, певица
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