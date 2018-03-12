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Украинский дуэт SELFY трансформировался в трио

Комментариев: 2
Девчонки с группы SELFY удивили весенним сюрпризом.
Дуэт SELFY стал трио (фото и видео)
Дуэт SELFY стал трио (фото и видео)
пресс-служба артистов

Какая весна без цветов, подарков,  сюрпризов и selfy со всей этой красотой?  НИКАКАЯ!

Популярная группа SELFY готовит мегасюрприз в коллективе весенне преображение!

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Под напором творческих идей и креативных планов  наступил период стремительного развития в жизни украинской группы SELFY!  Дуэт трансформируется в трио. Имя третьей участницы - Ирина NOVA. В вокальном отношении и внешне группа стала ещё ярче и колоритней. 

Ira Nova фото
Ira Nova фото
пресс-служба артистов

 "Свежая кровь"  - так между собой в коллективе  называют Ирину NOVA. Всё благодаря родственным истокам  Иры, которые смешали в себе колориты Бразилии, Испании, Польши и даже Сибири.

Ирина Nova с 4 лет  на сцене. Украинские слушатели уже знакомы с певицей по вокальному талант-шоу "Х-фактор" (1 сезон). Интересный факт, что Ирина стала участницей группы SELFY без прохождения кастинга! 

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Продюсер группы Александр Яременко утверждает, что самый верный способ эффективного поиска артиста -  это профессиональный опыт плюс  "чутьё"! На данный момент  новая вокалистка уже полностью освоила репертуар группы SELFY и готовится встречать весеннее потепление вместе с поклонниками "балованных" во время концертов и живых выступлений. 

Две первые участницы -  Dana Queen & Tanya Li - очень тепло приняли Ирину Nova! Процесс знакомства с первых шагов был гармоничным. Теперь группа SELFY будет втройне веселее,  дружнее, красивее и счастливее! Девушки рады переменам и полны энтузиазма! Появление третьей участницы открывает новые горизонты и територии. 

Tanya Li фото
Tanya Li фото
пресс-служба артистов
Dana Queen фото
Dana Queen фото
пресс-служба артистов

Очаровательные участницы группы SELFY обнимают и поздравляют всех с весной!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Максим Чернявский отобрал у Анны Седоковой дочь. Подробности читайте по ссылке.

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Теги: группа SELFY, украинская группа, украинский дуэт, новая участница, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  12.03.2018, 17:11
Оценка:  0
pусский
Негритянки всяко умеют, и при этом поют... Но бойтесь мандавошек!
начало истории  (аноним)  12.03.2018, 15:00
Оценка:  0
начало истории
И тут три шалавы решили что они умеют петь....
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