Украинский дуэт SELFY трансформировался в трио

Девчонки с группы SELFY удивили весенним сюрпризом.

Какая весна без цветов, подарков, сюрпризов и selfy со всей этой красотой? НИКАКАЯ!

Популярная группа SELFY готовит мегасюрприз в коллективе весенне преображение!

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Под напором творческих идей и креативных планов наступил период стремительного развития в жизни украинской группы SELFY! Дуэт трансформируется в трио. Имя третьей участницы - Ирина NOVA. В вокальном отношении и внешне группа стала ещё ярче и колоритней.

Ira Nova фото пресс-служба артистов

"Свежая кровь" - так между собой в коллективе называют Ирину NOVA. Всё благодаря родственным истокам Иры, которые смешали в себе колориты Бразилии, Испании, Польши и даже Сибири.

Ирина Nova с 4 лет на сцене. Украинские слушатели уже знакомы с певицей по вокальному талант-шоу "Х-фактор" (1 сезон). Интересный факт, что Ирина стала участницей группы SELFY без прохождения кастинга!

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Продюсер группы Александр Яременко утверждает, что самый верный способ эффективного поиска артиста - это профессиональный опыт плюс "чутьё"! На данный момент новая вокалистка уже полностью освоила репертуар группы SELFY и готовится встречать весеннее потепление вместе с поклонниками "балованных" во время концертов и живых выступлений.

Две первые участницы - Dana Queen & Tanya Li - очень тепло приняли Ирину Nova! Процесс знакомства с первых шагов был гармоничным. Теперь группа SELFY будет втройне веселее, дружнее, красивее и счастливее! Девушки рады переменам и полны энтузиазма! Появление третьей участницы открывает новые горизонты и територии.

Tanya Li фото пресс-служба артистов

Dana Queen фото пресс-служба артистов

Очаровательные участницы группы SELFY обнимают и поздравляют всех с весной!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Максим Чернявский отобрал у Анны Седоковой дочь. Подробности читайте по ссылке.