В Сети набирает популярности кавер на самые популярные песни Олега Винника.

Украинка перепела хиты Олега Винника "Нино" и "Вовчиця" (и это круто!) Alex Sakhnenko

Все мы помним украинку и звезду YouTube Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева), которая в августе 2016 перепела альбом Океана Эльзы “Без меж“ всего за 8 минут.

И вот, девушка снова приятно удивила своих поклонников новым кавером. Более того, обрадовались и многочисленные фанатки творчества Олега Винника, чьи хиты “Вовчиця“, “Плен“, “Невеста“, “Нино“ перепела Jerry Heil. Исполнение, как обычно, оригинальное: певица перепела хиты Винника под мелодии зарубежных хитов: Ed Sheeran ft. Beyonce— «Perfect Duet», Maroon 5 — «What Lovers Do»,John Newman — «Love Me Again», Zain feat. Sia — «Dusk Till Dawn».

Напомним, что Олег Винник провел 8 Марта в компании своих поклонниц. Подробности можете узнать по ссылке.