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Николай Тищенко с супругой поделились личным фото с отдыха

Комментариев: 2
Николай Тищенко и Алла Барановская больше месяца отдыхают в теплых краях.
Фото семьи Николая Тищенко с отдыха
Фото семьи Николая Тищенко с отдыха
instagram.com/nikolaytyshchenko
Ведущий шоу "Ревизор" Николай Тищенко продолжительное время проводил со своей супругой и младшим сыном в теплых краях. Пара на отдыхе даже впервые решила поделиться снимком, где видно лицо их сына.
А недавно Николай Тищенко и Алла Барановская умилили всех своим снимком с отдыха.
Алла Барановская, поделилась красивым кадром с мужем на побережье. И добавила трогательную подпись:
Всегда с тобой! Всегда за тебя.
Алла Барановская и Николай Тищенко фото
Алла Барановская и Николай Тищенко фото
instagram.com/allabonya
Отметим, что Алла Барановская в два раза младше Тищенко. И никто даже не догадывался, что вскоро после начала их отношений у пары появится ребенок.
Напомним, Тина Кароль заинтриговала подробностями своей личной жизни. Тина Кароль затронула тему личной жизни и рассказала, есть ли у нее любимый человек. Все подробности по ссылке.
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Теги: Николай Тищенко, Алла Барановская, фото, отдых, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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tarhan    12.03.2018, 11:32
Оценка:  0
tarhan
Это же сколько баблища надоть на такой отдых?
гость  (аноним)  12.03.2018, 11:07
Оценка:  0
гость
Интересно, кто-то "умилился", как тут пишут?
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