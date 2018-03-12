Николай Тищенко с супругой поделились личным фото с отдыха
Николай Тищенко и Алла Барановская больше месяца отдыхают в теплых краях.
Ведущий шоу "Ревизор" Николай Тищенко продолжительное время проводил со своей супругой и младшим сыном в теплых краях. Пара на отдыхе даже впервые решила поделиться снимком, где видно лицо их сына.
Читайте также: Беременная Лилия Ребрик рассказала о своей прихоти
А недавно Николай Тищенко и Алла Барановская умилили всех своим снимком с отдыха.
Алла Барановская, поделилась красивым кадром с мужем на побережье. И добавила трогательную подпись:
Всегда с тобой! Всегда за тебя.
Отметим, что Алла Барановская в два раза младше Тищенко. И никто даже не догадывался, что вскоро после начала их отношений у пары появится ребенок.
Напомним, Тина Кароль заинтриговала подробностями своей личной жизни. Тина Кароль затронула тему личной жизни и рассказала, есть ли у нее любимый человек. Все подробности по ссылке.
Полная версия правил