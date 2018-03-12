Николай Тищенко с супругой поделились личным фото с отдыха

Николай Тищенко и Алла Барановская больше месяца отдыхают в теплых краях.

Ведущий шоу "Ревизор" Николай Тищенко продолжительное время проводил со своей супругой и младшим сыном в теплых краях. Пара на отдыхе даже впервые решила поделиться снимком, где видно лицо их сына.

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А недавно Николай Тищенко и Алла Барановская умилили всех своим снимком с отдыха.

Алла Барановская , поделилась красивым кадром с мужем на побережье. И добавила трогательную подпись:

Всегда с тобой! Всегда за тебя.

Алла Барановская и Николай Тищенко фото instagram.com/allabonya

Отметим, что Алла Барановская в два раза младше Тищенко. И никто даже не догадывался, что вскоро после начала их отношений у пары появится ребенок