Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочь

Недавно Ким Кардашьян стала мамой третьего ребенка.

Голливудская дива Ким Кардашьян не так давно стала мамой третьего ребенка. Еще одну дочь Ким Кардашьян и Канье Уэсту родила суррогатная мать. Ким часто публикует свои эротичные фото, но снимками детей делится редко.

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В этот раз звезда сделала исключение, опубликовав на своей странице в Instagram фото, на котором, хоть и сквозь фильтры, видно лицо ее новорожденной дочери:

Малышка Чикаго.

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго фото instagram.com/kimkardashian

К слову, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали Чикаго.

Напомним, Сергей Притула поделился фото с детьми. Снимок и трогательную подпись можно посмотреть по ссылке.