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Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочь

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Недавно Ким Кардашьян стала мамой третьего ребенка.
Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочь (фото)
Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочь (фото)
GettyImages.com

Голливудская дива Ким Кардашьян не так давно стала мамой третьего ребенка. Еще одну дочь Ким Кардашьян и Канье Уэсту родила суррогатная мать. Ким часто публикует свои эротичные фото, но снимками детей делится редко.

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В этот раз звезда сделала исключение, опубликовав на своей странице в Instagram фото, на котором, хоть и сквозь фильтры, видно лицо ее новорожденной дочери:

Малышка Чикаго.

 

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго фото
Ким Кардашьян с дочерью Чикаго фото
instagram.com/kimkardashian

 

К слову, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали Чикаго.

Напомним, Сергей Притула поделился фото с детьми. Снимок и трогательную подпись можно посмотреть по ссылке.

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Теги: ким кардашьян, семья, дочь, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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