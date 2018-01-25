Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

#тыжемать: Ким Кардашьян поделилась интимным фото

Комментариев: 2
Поклонники раскритиковали фото Ким Кардашьян в трусах со стразами.
Ким Кардашьян поделилась интимным фото
Ким Кардашьян поделилась интимным фото
instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян, самая яркая представительница звездного семейства, недавно стала мамой третьего ребенка, которого выносила и родила суррогатная мать.

Читайте также: Пэрис Хилтон поделилась секретом своей красоты

Новоиспеченная многодетная мама, тем не менее, продолжает публиковать фото интимного характера, оголяя грудь и не только. Так, на днях Ким Кардашьян шокировала поклонников новым снимком, на котором позирует обнаженной, не считая трусов, украшенных стразами:

 

 

📸

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Отметим, что большинство подписчиков в недоумении от фото, ведь Ким только недавно стала мамой еще одного ребенка:

Ты же мать и жена… Тебе не стыдно?

Как чувствует себя после этого Канье?

Но не слишком лестные комментарии подписчиков, видимо, не расстроили Ким, а даже наоборот – подвигли опубликовать еще одно откровенное фото, сделанное в 2008 году:

 

 

Tape Trick #2008

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, в Сети появилось фото Кайли Дженнер на последних месяцах беременности. Снимок смотрите по ссылке.

Поделись:
Теги: ким кардашьян, фото, интимное фото, пост, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
trgvm1    30.01.2018, 12:00
Оценка:  0
trgvm1
факе нигеры они это любят
гость  (аноним)  30.01.2018, 11:40
Оценка:  0
гость
Чувство стыда ей неведомо. Скоро и трусы снимет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь