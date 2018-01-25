тыжемать: Ким Кардашьян поделилась интимным фото

Поклонники раскритиковали фото Ким Кардашьян в трусах со стразами.

Ким Кардашьян, самая яркая представительница звездного семейства, недавно стала мамой третьего ребенка, которого выносила и родила суррогатная мать.

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Новоиспеченная многодетная мама, тем не менее, продолжает публиковать фото интимного характера, оголяя грудь и не только. Так, на днях Ким Кардашьян шокировала поклонников новым снимком, на котором позирует обнаженной, не считая трусов, украшенных стразами:

📸 Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 25 Січ 2018 р. о 9:20 PST

Отметим, что большинство подписчиков в недоумении от фото, ведь Ким только недавно стала мамой еще одного ребенка:

Ты же мать и жена… Тебе не стыдно?

Как чувствует себя после этого Канье?

Но не слишком лестные комментарии подписчиков, видимо, не расстроили Ким, а даже наоборот – подвигли опубликовать еще одно откровенное фото, сделанное в 2008 году:

Tape Trick #2008 Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 27 Січ 2018 р. о 1:53 PST

Напомним, в Сети появилось фото Кайли Дженнер на последних месяцах беременности. Снимок смотрите по ссылке.