LAYAH: премьера клипа "Ранена"
Экс-участница «ВИА Гра» презентовала клип на новую песню "Ранена".
Певица LAYAH, до недавнего времени известная как Ева Бушмина, после ухода из «ВИА Гры» занялась сольной карьерой. И весьма успешно. В прошлом году она выпустила альбом “Вне времени“, и сейчас вышла новая песня “Ранена“.
Режиссером клипа стала Таня Муиньо, которая уже не один год сотрудничает с MONATIKом.
Если ранее LAYAH исполняла песни, написанные другими композиторами, то “Ранена“ – авторская песня.
Этот релиз особенно важен для меня. Здесь впервые звучат мои собственные песни. Я и прежде чувствовала в себе этот потенциал, верила, что могу писать сама, но ждала, когда придет время.
А потом я просто прислушалась к себе и поняла, что могу быть вне времени. Там я слышу свою музыку.
Поклонникам LAYAH песня пришлась по душе. Они осыпали певицу похвальными комментариями в соцсетях:
очень трогательно💔 теперь любимый клип😍
♥️♥️♥️♥️ потрясающе чувственно
Напомним также, что группа Lucky4 порадовала поклонников новым треком.
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