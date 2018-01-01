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Группа "Фиолет" презентовала сингл, который приснился солисту

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Ко Дню всех влюбленных украинская рок-группа Фиолет подарила поклонникам романтическую песню "Кохана", посвященную дороге, музыке и, конечно, любимому человеку.
Группа Фиолет презентовала сингл, который приснился солисту (видео)
Группа Фиолет презентовала сингл, который приснился солисту (видео)
пресс-служба артиста

Саунд-продюсером трека стал Артур Даниелян, известный своим сотрудничеством с группами Бумбокс, Тартак, ТНМК, СКАЙ, Без Обмежень и другими. Текст нового сингла, как и часть других песен будущего альбома "Aurora", был написан вокалистом группы Сергеем Мартынюком (Колосом) в концертном бусе во время одного из фестивальных путешествий.

Колос рассказал:

В отличие от большинства текстов, которые хранятся в записной книжке телефона, эти строки я вдохновенно набросал от руки на обороте открытки, которая служила мне закладкой в книге Ди Би Си Пьера "Свет погас в стране чудес". Мотив, настроение и образы в песне мне приснились.

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Также, по словам фронтмена группы Фиолет, "Кохана" для него — символическая и во многом автобиографическая песня.

Саунд-продюсер трека Артур Даниелян поделился:

Путешествия, связанные с профессиональными обязанностями — это реальность многих из нас — музыкантов, звукорежиссеров и других работников культурной сферы. Поэтому эта песня особенно трогательна для меня.

Релиз альбома "Aurora", куда войдет новая песня, запланирован на осень 2018 года. 

Послушать сингл можно здесь:

 

Напомним также, что группа Фиолет запишет новый альбом вместе с поклонниками. Подробности по ссылке.

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Теги: Фиолет, рок-группа, украинская группа, видео, сингл, новый сингл, новая песня
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Источник: ivona bigmir)net

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