Группа "Фиолет" презентовала сингл, который приснился солисту
Саунд-продюсером трека стал Артур Даниелян, известный своим сотрудничеством с группами Бумбокс, Тартак, ТНМК, СКАЙ, Без Обмежень и другими. Текст нового сингла, как и часть других песен будущего альбома "Aurora", был написан вокалистом группы Сергеем Мартынюком (Колосом) в концертном бусе во время одного из фестивальных путешествий.
Колос рассказал:
В отличие от большинства текстов, которые хранятся в записной книжке телефона, эти строки я вдохновенно набросал от руки на обороте открытки, которая служила мне закладкой в книге Ди Би Си Пьера "Свет погас в стране чудес". Мотив, настроение и образы в песне мне приснились.
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Также, по словам фронтмена группы Фиолет, "Кохана" для него — символическая и во многом автобиографическая песня.
Саунд-продюсер трека Артур Даниелян поделился:
Путешествия, связанные с профессиональными обязанностями — это реальность многих из нас — музыкантов, звукорежиссеров и других работников культурной сферы. Поэтому эта песня особенно трогательна для меня.
Релиз альбома "Aurora", куда войдет новая песня, запланирован на осень 2018 года.
Послушать сингл можно здесь:
Напомним также, что группа Фиолет запишет новый альбом вместе с поклонниками. Подробности по ссылке.
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