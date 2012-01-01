Инна Цимбалюк опубликовала фото 2-летней дочери
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Модель и телеведущая Инна Цимбалюк Facebook опубликовала снимки, где показала, как проводит новогодние каникулы. Цимбалюк, судя по фото с дочерью, где в горах. И это не Буковель, ведь снега там очень много.
Да, Инна Цимбалюк поделилась новой фотографией с дочерью. Чем умилила своих поклонников.
Многие отметили, что девочка очень похожа на свою знаменитую маму.
Показывать дочь Инна Цимбалюк показывает, а вот как зовут девочку не спешит говорить.
К слову, Цимбалюк после свадьбы и рождения дочери отложила работу моделью и ведущей. Она сейчас больше занимается созданием собственных моделей одежды.
Напомним, что Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьями. Можно так же заметить, на сколько они выросли. Фото смотри по ссылке.
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