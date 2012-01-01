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Инна Цимбалюк опубликовала фото 2-летней дочери

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Модель Инна Цимбалюк порадовала поклонников снимком дочери.
Инна Цимбалюк опубликовала фото дочери
Инна Цимбалюк опубликовала фото дочери
facebook.com/tsymbaliuk.inna

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Модель и телеведущая Инна Цимбалюк Facebook опубликовала снимки, где показала, как проводит новогодние каникулы. Цимбалюк, судя по фото с дочерью, где в горах. И это не Буковель, ведь снега там очень много.

Да, Инна Цимбалюк поделилась новой фотографией с дочерью. Чем умилила своих поклонников.

 

Дочь Инны Цимбалюк фото
Дочь Инны Цимбалюк фото
facebook.com/tsymbaliuk.inna

 

Многие отметили, что девочка очень похожа на свою знаменитую маму.

Показывать дочь Инна Цимбалюк показывает, а вот как зовут девочку не спешит говорить.

К слову, Цимбалюк после свадьбы и рождения дочери отложила работу моделью и ведущей. Она сейчас больше занимается созданием собственных моделей одежды.

Напомним, что Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьями. Можно так же заметить, на сколько они выросли. Фото смотри по ссылке

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Теги: Инна Цимбалюк, модель, отдых, дочь, семья, фото, соцсети, фейсбук
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Источник: ivona bigmir)net

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