Инна Цимбалюк опубликовала фото 2-летней дочери

Модель Инна Цимбалюк порадовала поклонников снимком дочери.

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Модель и телеведущая Инна Цимбалюк Facebook опубликовала снимки, где показала, как проводит новогодние каникулы. Цимбалюк, судя по фото с дочерью, где в горах. И это не Буковель, ведь снега там очень много.

Да, Инна Цимбалюк поделилась новой фотографией с дочерью. Чем умилила своих поклонников.

Дочь Инны Цимбалюк фото facebook.com/tsymbaliuk.inna

Многие отметили, что девочка очень похожа на свою знаменитую маму.

Показывать дочь Инна Цимбалюк показывает, а вот как зовут девочку не спешит говорить.

К слову, Цимбалюк после свадьбы и рождения дочери отложила работу моделью и ведущей. Она сейчас больше занимается созданием собственных моделей одежды.

Напомним, что Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьями. Можно так же заметить, на сколько они выросли. Фото смотри по ссылке.