Риз Уизерспун показала фото из 90-х

Риз Уизерспун заметно похудела со времен своей юности.

Есть женщины, которые с годами стают только красивее, и актриса Риз Уизерспун, несомненно, к ним относится.

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На днях голливудская дива поделилась с поклонниками фото из 90-х, на котором она совсем юная. Сразу можно заметить, что со времен своей юности Риз Уизерспун заметно похудела:

Напомним, София Вергара похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото смотрите по ссылке.