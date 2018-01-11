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Риз Уизерспун показала фото из 90-х

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Риз Уизерспун заметно похудела со времен своей юности.
Риз Уизерспун показала фото из 90-х
Риз Уизерспун показала фото из 90-х
GettyImages.com

Есть женщины, которые с годами стают только красивее, и актриса Риз Уизерспун, несомненно, к ним относится.

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На днях голливудская дива поделилась с поклонниками фото из 90-х, на котором она совсем юная. Сразу можно заметить, что со времен своей юности Риз Уизерспун заметно похудела:

 

Напомним, София Вергара похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: Риз Уизерспун, актриса, фото, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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