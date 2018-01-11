Риз Уизерспун показала фото из 90-х
Риз Уизерспун заметно похудела со времен своей юности.
Есть женщины, которые с годами стают только красивее, и актриса Риз Уизерспун, несомненно, к ним относится.
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На днях голливудская дива поделилась с поклонниками фото из 90-х, на котором она совсем юная. Сразу можно заметить, что со времен своей юности Риз Уизерспун заметно похудела:
Напомним, София Вергара похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото смотрите по ссылке.
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