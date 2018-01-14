Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьями
Американская поп-принцесса похвасталась фотографиями, на которых запечатлены её сыновья. Можно так же заметить, на сколько они выросли.
Популярная американская певица Бритни Спирс, которая сейчас отдыхает на Гавайских островах, продолжает делиться яркими снимками.
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На личной страничке в соцсети звездная мама опубликовала милое фото, на котором запечатлена вместе со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом в бассейне.
Бритни Спирс подписала фото следующими словами:
Так весело в этом прекрасном месте.
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