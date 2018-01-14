Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьями

Американская поп-принцесса похвасталась фотографиями, на которых запечатлены её сыновья. Можно так же заметить, на сколько они выросли.

Бритни Спирс с детьми (фото) социальная сеть Instagram

Популярная американская певица Бритни Спирс, которая сейчас отдыхает на Гавайских островах, продолжает делиться яркими снимками. Читайте также: В Сети появились первые кадры исторического сериала «Сувенир из Одессы» На личной страничке в соцсети звездная мама опубликовала милое фото, на котором запечатлена вместе со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом в бассейне. Бритни Спирс подписала фото следующими словами: Так весело в этом прекрасном месте. Напомним также, что Слава Каминская оголила грудь для подписчиков.

Бец Елизавета