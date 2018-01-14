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Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьями

Комментариев: 4
Американская поп-принцесса похвасталась фотографиями, на которых запечатлены её сыновья. Можно так же заметить, на сколько они выросли.
Бритни Спирс с детьми (фото)
Бритни Спирс с детьми (фото)
социальная сеть Instagram

Популярная американская певица Бритни Спирс, которая сейчас отдыхает на Гавайских островах, продолжает делиться яркими снимками.

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На личной страничке в соцсети звездная мама опубликовала милое фото, на котором запечатлена вместе со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом в бассейне.

 

 

Бритни Спирс подписала фото следующими словами:

Так весело в этом прекрасном месте.

Напомним также, что Слава Каминская оголила грудь для подписчиков.

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Теги: Бритни Спирс, певица, дети, фото, соцсети, отдых
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  14.01.2018, 23:45
Оценка:  +1
гость
пока бухала и не заметила как дети выросли
pусский  (аноним)  14.01.2018, 19:39
Оценка:  -1
pусский
Bыeбать срано эту пиндосскую пиздy и ейный выводок, бля! Я пёрнул!
гость  (аноним)  14.01.2018, 19:07
Оценка:  -1
гость
Одну ногу на правый подлокотник дивана , другую на левую. Бритни с бритой писькой
зая_ц    14.01.2018, 18:50
Оценка:  +12
зая_ц
Придурки а где фото
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