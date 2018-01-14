Слава Каминская оголила грудь для подписчиков
Певица группы НеАнгелы - Слава Каминская - сейчас отдыхает с мужем на Мальдивах. Певица делится пикантным фото с отдыха.
Известная певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская сейчас вместе с мужем отдыхает на Мальдивах, откуда делится с поклонниками яркими снимками.
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Так, на недавнем фото, которое звезда опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена в голубой рубашке и без бюстгальтера.
Откровенное фото Слава прокомментировала:
Ну, понеслась. Без фильтра, кстати.
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