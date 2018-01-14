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Слава Каминская оголила грудь для подписчиков

Комментариев: 1
Певица группы НеАнгелы - Слава Каминская - сейчас отдыхает с мужем на Мальдивах. Певица делится пикантным фото с отдыха.
Слава Каминская оголила грудь для подписчиков (фото)
Слава Каминская оголила грудь для подписчиков (фото)
социальная сеть Instagram

Известная певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская сейчас вместе с мужем отдыхает на Мальдивах, откуда делится с поклонниками яркими снимками.

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Так, на недавнем фото, которое звезда опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена в голубой рубашке и без бюстгальтера.

Слава из НеАнгелов фото
Слава из НеАнгелов фото
социальная сеть Instagram

Откровенное фото Слава прокомментировала:

Ну, понеслась. Без фильтра, кстати.

Напомним также, что Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе известного напитка.

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Теги: НеАнгелы, слава каминская, инстаграм, фото, Мальдивы
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.01.2018, 12:22
Оценка:  +1
гость
Музло дерьмо, так надо хоть сиськи силиконовые показать, Культура по Укр
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