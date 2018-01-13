Джастин Бибер и Селена Гомес готовятся к свадьбе?
Прошло всего несколько месяцев с того момента, как Селена Гомес и Джастин Бибер вновь начали встречаться, а в Сети уже появились новые подробности их романа.
Читайте также: MamaRika показала обручальное кольцо
Так, инсайдер из близкого окружения пары сообщил изданию "Е!", что молодую певицу совершенно не волнует то, что думает о ее романе с Джастином мама или другие родственники.
Источник говорит:
Она будет делать только то, что хочет, и ничто не заставит ее отказаться от любви. Селена уверена, что они с Джастином поженятся и никогда не расстанутся.
Также стало известно, что Джастин Бибер недавно переехал жить к своей возлюбленной.
Ещё один инсайдер сообщил:
Селена всегда была единственной девушкой для него. Она была способна положительно влиять на Джастина, и даже после разрыва он знал, что это не навсегда. И всегда был уверен, что когда-нибудь женится на ней.
Напомним также полный список победителей Critics' Choice Awards 2018.
Полная версия правил