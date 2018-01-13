Джастин Бибер и Селена Гомес готовятся к свадьбе?

Джастин Бибер и Селена Гомес возобновили свои отношения несколько месяцев назад. Но неужели пара уже готовится к свадьбе? Узнайте из нашей статьи.

Прошло всего несколько месяцев с того момента, как Селена Гомес и Джастин Бибер вновь начали встречаться, а в Сети уже появились новые подробности их романа.

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Так, инсайдер из близкого окружения пары сообщил изданию "Е!", что молодую певицу совершенно не волнует то, что думает о ее романе с Джастином мама или другие родственники.

Источник говорит:

Она будет делать только то, что хочет, и ничто не заставит ее отказаться от любви. Селена уверена, что они с Джастином поженятся и никогда не расстанутся.

Также стало известно, что Джастин Бибер недавно переехал жить к своей возлюбленной.

Ещё один инсайдер сообщил:

Селена всегда была единственной девушкой для него. Она была способна положительно влиять на Джастина, и даже после разрыва он знал, что это не навсегда. И всегда был уверен, что когда-нибудь женится на ней.

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